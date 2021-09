RN tras choque y huida de concejal Rodrigo Sutter: Está pasando por un momento complejo

El presidente de la directiva regional RN en el Biobío, Claudio Eguiluz, se refirió al choque y posterior huida en estado de ebriedad que protagonizó el recién electo concejal de San Pedro de la Paz, Rodrigo Sutter.

El timonel regional señaló que el partido "no justifica" el hecho: "es un acto absolutamente reprochable, el partido no tiene absolutamente nada que ver en esto, los actos son de las personas, sobre todo a la hora que ocurrió, así que estamos sumamente preocupados".

"Rodrigo (Sutter) está pasando por un momento super complejo, está con un tratamiento, va a tener que verse de una forma más profunda. Yo lo lamento mucho, hizo crisis. Aquí uno lo lamenta más por las familias, por las hijas. Es un tema complejo, lamentable, que va a tener que verlo más profundamente", cerró.

En tanto, el presidente del Renovación Nacional, Francisco Chahuán, compartió un comunicado de la colectividad, señalando que derivarán los antecedentes al Tribunal Supremo para que "se apliquen las sanciones pertinentes".

RN es un partido comprometido con la rectitud de su representantes. Los hechos que se atribuyen al concejal Rodrigo Sutter revisten la máxima gravedad. Hemos remitido los antecedentes al Tribunal Supremo del partido de manera que se apliquen las sanciones pertinentes. pic.twitter.com/CogWmAsMCu — Francisco Chahuán (@chahuan) September 4, 2021

SUTTER NEGÓ SER EL CONDUCTOR

Tras ser acusado de conducir en estado de ebriedad y causar lesiones leves a dos personas, Rodrigo Sutter fue formalizado y quedó con arraigo nacional, retención de licencia y prohibición de acercarse a sus víctimas.

La fiscal de Concepción, Carla Hernández, detalló lo anterior y explicó que uno de los delitos "dice relación con haber huido del lugar donde se produce el accidente, no haber denunciado a Carabineros y no haber brindado la ayuda a la víctima".

Pese a lo anterior y a los videos difundidos en redes sociales, al salir de la audiencia el edil desmitió que él conducía el automóvil y aseguró que iba como copiloto.

"Vamos a revisar las cautelares porque yo, ustedes vieron los videos, yo no estoy conduciendo, estoy de copiloto. Entonces tenemos fecha para revisarlas en octubre y vamos a mostrar las pruebas", enfatizó.

Al ser consultado sobre la decisión de no atender a la víctima, Sutter se escudó en lo anterior y reiteró en que "iba de copiloto, no estaba conduciendo yo", acusando que revisarán las medidas cautelares.

En tanto, el Juzgado de Garantía fijó tres meses como plazo para la investigación que determinará las eventuales responsabilidades de Rodrigo Sutter.

VÍCTIMA EXIGE QUE SUTTER SEA REMOVIDO DE SU CARGO DE CONCEJAL

Javiera Palma, víctima del choque que provocó el concejal, exigió que Sutter sea removido de su cargo.

"Vi a una camioneta que viene detrás de mí a exceso de velocidad, miro por el espejo retrovisor, se cambia de la pista izquierda a la derecha y acelera con todo, impactándome por la parte trasera del auto. Mi auto dio 3 o 4 vueltas, no recuerdo", señaló Palma

"En ese momento me di cuenta que la camioneta siguió su rumbo a toda velocidad y arrancó. Estando en el hospital me enteré que quien me había chocado era concejal. Yo espero que se destituya del cargo al concejal", agregó.