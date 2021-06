Rodrigo Díaz y Flor Weisse, candidatos a la Gobernación, contrastan posiciones en temas clave para el Biobío

El ex intendente Rodrigo Díaz (Independiente, ex DC) y Flor Weisse (UDI), ex gobernadora de Arauco, contrastaron sus opiniones en El Diario de Cooperativa de cara a la segunda vuelta de la elección para el puesto de gobernador regional, que se llevará a cabo este 13 de junio.

DISPARIDAD ENTRE PROVINCIAS

DÍAZ: "Hay que limitar el exceso de inversión que tenemos en la provincia de Concepción (...) Lo que yo voy a hacer es aprobar proyectos por un 50 por ciento para la provincia de Concepción y por un 50 por ciento para las provincias de Arauco y Biobío".

WEISSE: "Hay territorios en nuestra región que están más postergados y son los que tienen indicadores de vulnerabilidad mayores (...) más allá de las atribuciones que la ley nos da, que es administrar los fondos del presupuesto regional, tenemos que impulsar políticas públicas desde la región, que sean las que vayan a nivelar esas brechas".

TERRORISMO EN ARAUCO

DÍAZ: "En la provincia de Arauco hay violencia y hay algunas acciones de carácter terrorista, hay robo de madera, hay abigeato, tráfico de drogas, hay también injusticias sociales y una profunda incapacidad del actual gobierno de tener diálogo con los distintos grupos que están en ese territorio".

WEISSE: "Hay terrorismo, siempre lo he dicho fuerte y claro, cada día avanza y es más complejo vivir inmerso en una zona donde el miedo, el terror y la amenaza a la vida, más allá de los bienes naturales y materiales, avanza día a día".

PROYECTO EL CABRITO

DÍAZ: "Asumí el compromiso y luego lo firmé, a hacer todo lo que está a mi alcance para poner todos los obstáculos legales para que se realice ese proyecto. Me parece que es francamente criminal tratar de instalar una mina de proporciones enormes a dos kilómetros sobre la ciudad de Penco y sobre la cabeza de las personas que viven en la comunidad de Lirquén".

WEISSE: "Necesitamos desarrollo en la Región del Biobío, pero ese desarrollo no puede ser a cualquier costo y tenemos que resguardar efectivamente nuestro recurso natural para la sostenibilidad de ello y sobre todo estar muy atenta a los efectos que tiene esto en las comunidades y en los recursos naturales (...) se está dañando un recurso muy importante, que es el agua".

CUARTO PUENTE

DÍAZ: "Se debe construir ese cuarto puente, pero estoy obviamente en contra de la Ruta Pie de Monte. El diseño que ha hecho la Dirección de Concesiones es realmente desastroso (...) si hacemos la ruta por la Costanera, vamos a tener una solución de aquí a dos años".

WEISSE: "Voy a promover que eso se haga con una participación, donde se tomen las medidas antes y después no tengan que lamentarse y retroceder en los tiempos (...) la Ruta Pie de Monte es necesaria también, pero que tiene que hacerse con el debido resguardo y conversaciones previas (...) tenemos que trabajar en el puente Amdel".