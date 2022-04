Romero fustiga el "nada que hacer" del Gobierno: "Significa que entregamos Arauco y Araucanía a los terroristas"

El diputado del Partido Republicano Leonidas Romero (ex militante RN) fustigó las declaraciones que formuló esta mañana en Cooperativa la delegada presidencial en la Región del Biobío, Daniela Dresdner (RD), en que afirmó que "en este momento" no tienen "ninguna manera de controlar lo que está ocurriendo en la zona" en términos de violencia.

"Ella representa al Presidente Gabriel Boric en la zona", apuntó el parlamentario.

"Si el Gobierno dice que no hay nada que hacer, me preocupa... Quiere decir que les entregamos la Provincia de Arauco y La Araucanía a los terroristas, a los narcotraficantes, a los delincuentes", criticó el ex representante de "la bancada evangélica".

LA DEFINICIÓN DE TERRORISMO

Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo en la Macrozona Sur, criticó, en tanto, que Dresdner planteara que en los atentados "hay que diferenciar cuáles son los actos efectivamente terroristas y cuáles son los actos que son reivindicaciones de un pueblo".

"Lo que está detrás de un acto terrorista, para poder calificarlo como acto terrorista, tiene que ver con que sea una organización que está actuando en contra del Estado. Ésa es la definición del acto terrorista", afirmó la funcionaria de Gobierno.

Para Fuentealba, estas declaraciones denotan "un alto grado de desconocimiento, por no decir ignorancia, de la situación que se vive en nuestra zona".

"La delegada tiene que entender que cuando grupos armados llegan a un domicilio de adultos mayores, les apuntan, les disparan, les queman sus viviendas, les matan sus animales; eso es terrorismo en cualquier lugar del mundo", indicó.