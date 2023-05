San Pedro de la Paz: Juzgado anunció "perdonazo" de multas por ocupar pista "sólo buses"

El Juzgado de Policía Local de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, anunció un "perdonazo" para todos los conductores que entre el 13 de marzo y el 5 de mayo del 2023 hayan ocupado sin autorización el corredor o pista exclusiva "Sólo buses" al interior de la comuna.

La medida no considera a quienes cometieron la falta sobre los puentes que cruzan el río Biobío en el marco del Plan de Contingencia. Además, las multas que se comiencen a cursar a partir de este lunes 8 de mayo sí serán efectivas.

Desde el municipio, el alcalde Javier Guíñez planteó que "el corredor debe ser operado por Carabineros y que las cámaras sirvan solamente para tener número de estadísticos, poder sacar conclusiones del futuro, y no una una medida coercitiva que produzca un parte, porque no tenemos capacidad vial para darnos este lujito de tener un corredor en que la mayor parte del día está desocupado. No tenemos el transporte público adecuado ni una cantidad de buses adecuados por el momento".