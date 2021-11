Se registra ataque armado en Curanilahue: Convención sesiona hoy en esa comuna

Un ataque a trabajadores forestales se registró en horas de esta mañana en las cercanías de Curanilahue, en la Región del Biobío, el mismo día en que la Convención Constitucional sesiona en dicha comuna penquista.

De acuerdo a los primeros antecedentes, al menos tres trabajadores de la Forestal Coñaripe resultaron lesionados tras un ataque con armas de fuego perpetrado en el sector de Trongol, al sur de Curanilahue y próximo a Los Álamos, hecho registrado cerca de las 09:00 de la mañana.

Además, se reportó la quema de maquinaria forestal en el mismo lugar, en hechos que habrían participado cerca de 20 personas, según información preliminar. En tanto, los lesionados fueron trasladadas hasta un recinto asistencial, uno de ellos de gravedad tuvo que ser llevado hasta Concepción.

El delegado presidencial en la Región del Biobío, Patricio Kuhn, comentó que "hay al menos tres personas heridas, una de ellas con probable daño ocular y una serie de vehículos quemados".

"Dentro de estos vehículos (quemados) hay un camión aljibe, un camión que reparte agua a las comunidades rurales en la provincia de Arauco. Estas son personas que no les importa nada... No están por el diálogo, no están buscando nada de eso. Ellos han optado por la violencia", agregó el delegado: "Lo que se ha encontrado son panfletos pidiendo que se termine el Estado de Excepción".

Al menos 2 trabajadores de Forestal Coñaripe, en sector Trongol de Los Álamos, resultaron heridos tras ataque a la faena. Hay maquinaria forestal quemada. Inicialmente se menciona del actuar de 20 encapuchados armados. Día en que sesiona la Convención en Curanilahue @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 24, 2021

Dron captó huida de encapuchados tras atentado en sector Trongol de Los Álamos. Se visualiza el escape en 3 vehiculos en dirección desconocida. Hay 3 trabajadores forestales baleados, uno derivado grave a Concepción @Cooperativa pic.twitter.com/wtQKLl7fqs — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 24, 2021

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL PIDE UNA "INVESTIGACIÓN RÁPIDA"

Esta situación se da en el marco de la visita de la Convención Constitucional a la Región del Biobío, y cuya Comisión de Principios Constitucionales precisamente esta jornada sesionará en la comuna de Curanilahue.

La presidenta del órgano constituyente, Elisa Loncon, se refirió a este hecho y señaló que "hay una violencia estructural instalada que nos está afectando a todas y todos, y lamentablemente nosotros los mapuche hemos crecido con esa violencia de frente. Entonces, ¿Cuándo se soluciona eso? Cuando se garanticen derechos, cuando se garantice justicia, cuando se garantice igualdad frente a la ley".

Además, la mesa de la Convención Constitucional pidió una investigación rápida y eficaz sobre los hechos de violencia ocurridos cerca de Curanilahue, exigiendo conocer el origen de esta y todas las violencias.

"Creemos que todos estos hechos deben ser investigados y aclarados de manera eficaz y con celeridad, evitando así sumar más dolor e incertidumbre a la ya existente", comunicó Loncon.

"Meremos y exigimos conocer el origen de esta y todas las violencias. Nuestra solidaridad y pensamiento están con las víctimas y sus familias. Extiendo mi saludo al lonco Suarez del Alto Biobío que instaló una escuela autogestionada y que, después de la elección, se la quemaron... Ahí habían niños esperanzados en tener educación y así destruyeron ese espacio de sueño de la comunidad", agregó.

Iniciamos, junto a la alcaldesa de Curanilahue Alejandra Burgos, la sesión de la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, junto a la ciudadanía, en los territorios. Sigue la sesión aquí ➡️ https://t.co/Dei0XjKFYB pic.twitter.com/nFUujkDOkM — Elisa Loncon - Constituyente Mapuche (@ElisaLoncon) November 24, 2021

CONTRATISTAS FORESTALES: QUE LA SEÑORA LONCON RECHACE LA VIOLENCIA

Una de las víctimas del atentado, el camionero Claudio Reyes, llegó al lugar donde se realizaba el acto de los convencionales y relató a Cooperativa parte de su experiencia.

"Levanté la tolva, descargué mi carga casi en medio del camino, voy arrancando y como a una distancia de unos 50 metros ellos ya estaban apuntándome con escopetas. Eran tipos que andaban encapuchados, con chalecos antibalas, con ropas de milicos. Cuando los vi pensé que eran militares, pero no eran ellos", contó el transportista afectado.

"Me apuntaron, me echaron abajo del camión, me dieron unas patadas por la espalda, me dijeron 'bájate, arranca' y solamente atiné a correr, correr y correr. Cuando miro, el camión estaba prendido", añadió.

El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, señaló que "hay tres trabajadores heridos; esta condición es la que estamos viviendo desde hace ya ocho años".

"Hoy día está sesionando la Convencion Constituyente en la Provincia de Arauco -manifestó- Queremos solicitarle a la presidenta, a la señora Loncon, que vea lo que está ocurriendo, que analice lo que está ocurriendo, que se haga responsable... Que rechace la violencia".

"Ella no ha sido clara en rechazar la violencia. La convención tiene que decir algo y queremos solicitarle que se haga responsable de sus dichos. No la hemos visto condenar la violencia en los términos que se tiene que hacer hoy día... Los trabajadores forestales, los contratistas forestales, no soportamos más esta lacra que significa trabajar bajo la amenaza de atentados terroristas", fustigó.

ALCALDESA LLAMA AL DIÁLOGO

Asimismo, la alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos, hizo un llamado al diálogo y aseguró que estos actos de violencia no son comunes en la comuna.

"Curanilahue en general no es objeto de este tipo de hechos, sin embargo, hoy día se produjo, yo lamento profundamente lo que sucede, esto no es algo normal, nosotros no normalizamos la violencia y, efectivamente, creemos que el hecho de que esté la Convención aquí puede ser un factor, por supuesto que sí", señaló la autoridad comunal.

"Si no dialogamos, si no construimos entre todos, vamos a seguir teniendo este tipo de incidentes y no vamos a resolver nada", cerró Burgos.