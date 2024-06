"Sentimos un ruido espantoso": Vecinos relataron cómo vivieron el paso de los tornados

Los vecinos de las comunas de Penco y Curanilahue relataron lo que vivieron en horas de la madrugada con la llegada de dos tornados a estos sectores de la Región del Biobío, lo que se produjo en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país.

En el sector de Playa Nega y El Membrillar, en Penco, hasta el momento, más de 25 viviendas han resultado afectadas.

Unas de las vecinas comentó que "primero fueron nubadas fuertes, dos veces, y la última fue cuando sentimos un ruido espantoso, yo pensé que se me había volado el techo de la casa o había caído un árbol, pero la verdad que no fue eso, sino que mi hijo vino a mirar por la ventana y se dio cuenta que el portón de nosotros había volado y eso que es metálico, y había caído en la calle".

Otro vecino pencón contó que "hubo un ruido fuerte, así como un tornado, una cosa así fue y la casa se movió, se movía la casa; la gente gritaba, que la gente andaba en la calle corriendo, gritando, llorando algunos".

La misma situación se vivió en Punta Carampangue, en Curanilahue, donde hay un total de siete viviendas que quedaron con algún grado de destrucción. En algunos casos, las techumbres volaron más allá de 100 a 150 cincuenta metros, quedando posados en la carretera.

"Sentí como una explosión, estruendos, estaba durmiendo y ya el techo no estaba, y estaba oscuro, no se podía ver la magnitud del daño. Al ratito se puso a llover fuerte y ahí me di cuenta que no había techo", señaló uno de los residentes de Curanilahue.

Asimismo, otro sujeto indicó que "hay un palo metido adentro de la casa y no sabemos de dónde llegó; es como una como una bala loca".

Esta tarde, el Presidente Gabriel Boric se reunirá con la alcaldesa de Curanilahe, Alejandra Burgos, para posteriormente hacer un recorrido por la comuna para conversar con los afectados.