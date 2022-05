Seremi de Desarrollo Social en el Biobío es acusado de violencia económica por ex pareja

El seremi de Desarrollo Social en el Biobío, Hedson Díaz, fue acusado por su ex pareja de violencia económica, asegurando que la autoridad regional dejó de pagar cuotas de créditos que ella solicitó por pedido de él.

Según la denuncia de la afectada, identificada como Miriam Sepúlveda, estos hechos iniciaron en 2014, época en que vivían juntos, cuando Díaz -estando cesante- le solicitó que sacara un crédito del BancoEstado de 8 millones de pesos, el que él iría pagando en cuotas de 350 mil pesos.

En el 2016 terminaron la relación y el seremi se llevó el auto familiar mientras que Sepúlveda adquirió uno nuevo, el que de común acuerdo sería pagado por la ahora autoridad, pasando a un pago mensual de 650 mil pesos. Pese a esto -según denuncia la mujer- Díaz dejó de pagar la deuda, situación que la mantiene con problemas económicos.

"Adquirí crédito a nombre mío mientras él era mi pareja, con el compromiso de que él me iba a ayudar a pagar: fue mi pareja durante 11 años, yo nunca dudé que él fuera a cumplir con esto", afirmó Sepúlveda, quien afirmó que el denunciado dejó de pagar de un instante a otro.

"Dice que tiene otra vida, que ya no puede seguir pagando esta deuda", puntualizó la afectada, quien detalló también que esta situación ha generado que ella "tenga que estar escondida para que los bancos a los cuales le adeudo no me encuentren y no logren embargar mis cosas".

Este caso ya se encuentra en conocimiento de la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la Región del Biobío, donde una profesional ya "la recepcionó, atendió y orientó", explicó la seremi del ramo, Lorena Segura.

"Considerando la materia consultada, se le sugirió que además se hiciera asesorar por un abogado o abogada especialista en Derecho Civil o Comercial", puntualizó la líder del SernamEG en la región.

"NIEGO ABSOLUTAMENTE LA ACUSACIÓN"

En respuesta a esta acusación, el aludido "todas las personas estamos expuestas a algún tipo de reclamo administrativo, judicial", aunque negó las declaraciones de su ex pareja.

"En este contexto, niego absolutamente la acusación realizadas y me reservo el derecho a ejercer las acciones judiciales para proteger mi honra y la de mi familia", puntualizó el socialista Hedson Díaz.

Mientras que desde la Delegación Presidencial del Biobío informaron que están recabando antecedentes para analizar posibles medidas contra el seremi de Desarrollo Social.