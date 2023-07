Seremi de Gobierno del Biobío renunció tras revelarse reunión secreta con excandidata cuestionada

En medio del escándalo del caso convenios, esta mañana renunció a su cargo el seremi de Gobierno en el Biobío, Eduardo Vivanco (Partido Radical).

La dimisión ocurrió después de revelarse que Vivanco se reunió en los últimos días, en secreto, con la excandidata a alcaldesa Camila Polizzi, vinculada a la Fundación En Ti, que se adjudicó a finales de 2022 una suma de 250 millones pesos otorgados, vía trato directo, por el Gobierno Regional para un proyecto de recuperación de espacios y seguridad en el Barrio Norte de Concepción.

La organización se encuentra en la mira de la Fiscalía y Contraloría, tras la compra de lencería y ropa de marca con una parte de los dineros públicos.

Tras conocerse la decisión, Vivanco planteó que "yo tuve una reunión con la señorita Polizzi después de mucha insistencia de ella, el martes de la semana pasada, me pidió una reunión privada en un lugar que convenimos que fuera privado y me plantea las dificultades que ella ha tenido públicamente, por lo mismo que no tenía mucho interés de reunirme con ella".

"Ante la insistencia de ella, accedí. Cuando me comenta algunas cosas, yo le recomendé en esas circunstancias, lo que ella esbozaba empezar a conversar, que era mejor que consiguiera un abogado, porque no era la persona ni en lo personal ni en lo profesional adecuada para que ella me entregara antecedentes de una investigación en curso", añadió.

Ex seremi de Gobierno, Eduardo Vivanco, reconoce reunión privada con Camila Polizzi y que él le recomendó la contratación de un abogado. Dice que fue fuera de horario laboral y que no informó al Ministerio. "Me hubiese gustado seguir, pero uno no es moneda de oro" @Cooperativa https://t.co/KfmsmICrta pic.twitter.com/rTWQ14AZBL — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) July 27, 2023

La salida de Vivanco coincide, además, con la visita a la zona del Presidente Gabriel Boric, quien se reunirá con representantes de las comunidades pehuenches de Alto Biobío.

"El secretario regional ministerial de Gobierno, Eduardo Vivanco, durante esta mañana hizo efectiva su renuncia voluntaria. Por lo mismo, desde el Gobierno se han establecido las coordinaciones para nombrar la autoridad que lo sucederá en calidad de subrogante, mientras trabajamos para nombrar el seremi titular", dijo la delegada presidencial regional, Daniela Dresdner.

"UN CASO SUPERIOR AL DE DEMOCRACIA VIVA"

Desde el Congreso, el diputado Eric Aedo (DC) afirmó que "tenemos que dejar que las instituciones funcionen, que la Fiscalía investigue, que llegue hasta las últimas consecuencias. Aquí hay muchas preguntas sin resolver y obviamente la más importante de todas es cómo se le entregó a una fundación simplemente constituida para defraudar a los chilenos 250 millones de pesos que terminaron para comprar completos, para pagar cosméticos y para comprar calzones y sostenes".

"Hay una tremenda falta de seriedad respecto a las rendiciones de esta fundación", dijo Gabriel Torres, consejero regional (core), quien agregó que "llama la atención que aún en las mismas personas encargadas de llevar estos procesos dentro del Gobierno Regional se mantengan en sus funciones".

"En el caso de la Fundación En Ti, ni los operadores del programa ni el jefe de división social pudieron responder cuánto dinero faltaba por rendir de este proyecto", reprochó el también core Javier Sandoval.

A su vez, el consejero Piero Blas afirmó que "es una lástima que se utilicen los recursos públicos en este tipo de cosas tan burdas y absurdas. Estamos viendo un caso superior al de Democracia Viva".