Después de seis días de silencio, el seremi de Salud del Biobío, Eduardo Barra, salió al paso de sus declaraciones proferidas en una charla, durante la cual sostuvo que el Presidente Gabriel Boric había mandatado a las autoridades regionales a trabajar a favor del Apruebo.

Sin embargo, el facultativo rectificó: "No existió ninguna instrucción de parte del Presidente: lo que yo planteé en esa oportunidad es que estaba mandatado por él para ser seremi", aseveró.

Respecto a si se trató de un error de su parte, apuntó que "tiene que evaluarse eso en los procedimientos que se hagan, y de esa manera, acataremos lo que sea señalado por parte de la autoridad".

Cabe recordar que la Subsecretaría de Salud Pública instruyó un sumario administrativo en contra del seremi, el que se mantiene en curso.

"Dado que se instruyeron medidas que me afectan en lo particular como autoridad, prefiero emitir estas opiniones que ya he señalado, y no insistir en el tema, porque eso tiene que precisarse con las medidas administrativas que se han planteado", remató Barra.