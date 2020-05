Sin trabajo y plagados de ratones y murciélagos: El drama de quienes aún viven en los "blocks de lata"

Sin ingresos, sin trabajo y rodeados de ratones y murciélagos es la realidad que afronta un grupo de vecinos de San Pedro de La Paz que viven en los llamados "departamentos de lata" del sector Michaihue, y que ahora también son golpeados en su pobreza por los efectos de una pandemia.

Los también conocidos como "blocks de lata" fueron unas de las primeras soluciones habitacionales masivas, en el 2000, para la, entonces, recientemente creada comuna. Sin embargo, en el terremoto del 27F en el 2010 sufrieron graves daños y fueron declarados inhabitables.

Sin embargo, no han sido demolidos y con el paso de los años han sido tomados por algunas familias, ante la necesidad de un techo, a la vez que las estructuras se van deteriorando: incluso el año pasado se derrumbaron dos de los edificios.

Pero la situación en que viven se presenta, sin dudas, como más perjudicial aún en medio de la pandemia de coronavirus y sus efectos, que no son solo sanitarios.

Los vecinos se han manifestado pidiendo ayuda de la autoridad.

"No hay trabajo, no hay plata, no hay alimento, no hay paño, no tenemos una casa digna para nuestros hijos, tenemos que vivir aquí, rodeados de ratones y de murciélagos", expresó a Cooperativa Regiones Carolina Marín, presidenta del Comité La Esperanza de Michaihue.

Roberto Torres, vecino de los "blocks de lata", contó que antes de pandemia se sustentaba, dentro de lo posible, "haciendo pololitos y viviendo de mi pequeña pensión de 127 mil pesos", pero además de ver afectado su trabajo, también "estamos viviendo encima de los ratones, con los murciélagos, en muy malas condiciones".

"Hoy los edificios están con plagas de ratones, de murciélagos y de moscas. Nuestros vecinos, la mayoría se dedica a trabajar en las ferias libres y por las razones que todos conocemos hoy no están recibiendo ingresos", complementó Daniela Guzmán, coordinadora del Colectivo Víctor Jara de Boca Sur.

De hecho, por esta situación los vecinos se manifestaron con marchas en el sector para clamar ayuda de la autoridad y poder acceder a viviendas digna.

En tanto, organizan ollas comunes para poder alimentarse en medio de la emergencia actual.