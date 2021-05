"Sólo pido respeto": Mamá de Tomás Bravo reclamó por quienes grabaron funeral de su hijo

Con molestia reaccionó la madre de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, luego de saber que desconocidos grabaron y difundieron videos del funeral de su hijo, el niño de tres años que conmovió a Chile en febrero, cuando desapareció y fue hallado sin vida en el sector de Caripilun, en la Región del Biobío.

"Acabo de enterarme de algo que me dio mucha rabia, y es saber que hay tanta gente oportunista que se ha acercado a mí con más que una 'buena intención' de usar la memoria de mi pobre hijo para sacar provecho, tanto de fama como de dinero. ¡Con la memoria de un bebé! Gente sin respeto", comentó la joven en sus redes sociales.

Gutiérrez señaló que "el problema es que hay gente que no es nada de mi hijo y entró al cementerio a grabar un momento tan doloroso, sin el consentimiento de la familia, incluso salgo llorando, ¿eso es bonito? ¿Ver cómo sepultan a un niño es bonito?".

"No sólo faltaron el respeto a toda la familia de mi hijo que estaba sufriendo, sino a mi propio hijo", lamentó.

Finalmente, remarcó sus críticas y apeló a que la instancia grabada correspondía sólo a la familia: "no quiero que nadie quiera aprovecharse de mi hijo. ¡Ninguna mamá quiere eso! (...) Esto no es un show. Si usted creyó que nosotros lo hemos hecho, eso jamás ha sido así. Han sido otras personas. Disculpen, no quiero causar polémicas, sólo pido respeto por mi hijo y por el dolor de nosotros, su familia".