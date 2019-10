Sujeto que asesinó a su pareja y ocultó el cuerpo arriesga al menos 15 años de cárcel

En prisión preventiva por cuatro meses quedó Cristián Parra, autor confeso de un femicidio ocurrido hace seis días en la comuna de Cañete, en la Región del Bíobio.

Según se explicó en la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Cañete, el hombre de 40 años causó la muerte de su pareja, Constanza Chandía, de 25 años, el viernes pasado y ocultó el cuerpo por seis días, hasta que reconoció la autoría del hecho.

La tía de la víctima, Fabiola Rivera, pidió que "por favor, exijo la pena máxima para este hombre. Ya no quiero que existan más mujeres muertas, no callen, hablen, digan los maltratos que están sufriendo. Yo no quiero una víctima más como mi sobrina".

"Señor Presidente, si está escuchando este mensaje, por favor, pido la pena máxima para él, que no salga y que no vuelva a hacer el mismo daño que le hizo a mi sobrina", sostuvo.

El hombre arriesga penas que van desde los 15 años y un día hasta el presidio perpetuo calificado, ya que los posibles atenuantes fueron borrados, debido a que pese a su confesión obstruyó la investigación con relatos falsos.