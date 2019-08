Superintendencia de Educación investigará de oficio golpiza a hermanos afuera de un liceo en Tomé

La brutal golpiza sufrida por una pareja de hermanos de 14 y 17 en las afueras del liceo Vicente Palacios de Tomé, en la Región del Biobío, será investigada por la Superintendencia de Educación luego que de oficio el seremi de la cartera, Fernando Peña, oficiara al organismo para que intervenga.

Peña expuso que "son imágenes muy tristes, lamentables; de oficio vamos a solicitarle a la Superintendencia de que pueda investigar si efectivamente se cumplieron los protocolos contenidos en el reglamento interno no solo para contener sino que también administrar y sancionar este tipo de situaciones".

Sobre la opción de invocar la Ley Aula Segura, dijo que "la ley señala que se aplica en casos de situaciones graves y gravísimas y también de agresiones, sin embargo lo primero es aclarar y ver en detalle cuales son las circunstancias y los hechos en concreto, iniciar un proceso de investigación y posterior a eso sancionatorio".

La madre de ambos menores agredidos, Johana Pradenas, señaló que "no sé cuál es el problema de las niñas con mi hija, desde hace mucho tiempo, desde marzo sufre bullying en el liceo, el cual he hecho denuncias, he ido al liceo y no ha hecho nada, solo convivencia escolar que no ha hecho nada porque mi hija sale de ahí y las niñas siguen molestándola".

Sobre lo acontecido, a pesar de recibir una presunta amenaza de muerte por uno de los involucrados en la golpiza, Pradenas denunció el hecho ante la policía.