Tirúa: Encapuchados instalaron barricada, bajaron a niños y robaron furgón escolar

Al menos cuatro delincuentes encapuchados robaron un furgón escolar entre Tranaquepe y San Ramón, en Tirúa, vehículo en el que, además del conductor, iban tres menores de edad de vuelta a sus hogares.

El hecho ocurrió la tarde del martes. Jorge Fernández, conductor del furgón y además profesor de los niños, relató lo sucedido: "Venía desde Tirúa a Cañete con unos estudiantes que tenía que pasar a dejar a San Ramón. En el sector de Tranaquepe me encontré con una barricada y aparecieron cuatro encapuchados que me amenazaron con palos y cuchillos, me obligaron a bajar del vehículo y a los niños también, y se llevaron el vehiculo".

"A uno le noté que estaba en estado de ebriedad y/o drogado... no razonaba... Los chicos estaban todos asustados", agregó el docente, que luego de quedar botado en la ruta junto a los niños, fue rescatado por sus propios familiares, que llegaron en vehiculos particulares al lugar.

HABRÁ QUERELLA DEL GOBIERNO

Consultado este miércoles por lo sucedido, el delegado presidencial en el Biobío, Patricio Kuhn, comentó que le "parece de la mayor gravedad que estén involucradas (como víctimas) personas tan inocentes como niños que iban al colegio".

"Estamos hablando de personas que están tratando de cumplir sus actividades diarias y son amenazadas con armas blancas para robarles el vehículo... Condenamos con la mayor de las fuerzas lo sucedido y vamos a participar jurídicamente en las querellas que correspondan", cerró Kuhn.