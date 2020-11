Trabajador que denunció matonaje sindical en proyecto de Arauco fue despedido

Cristián Gallegos, el dirigente nacional del Sindicato Interempresas Nacional de Trabajadores de la Construcción (Sintec) que denunció actos de matonaje sindical al interior de la construcción del megaproyecto Mapa, en el que él fue víctima, confirmó que esta mañana llegó a trabajar pero no pudo ingresar porque fue despedido.

Gallegos relató que "llegando a trabajar me encuentro con la noticia de que me habían entregado la carta de despido del administrador de Claro Vicuña y a la vez el guardia de Arauco me llevó diciéndome que estaba sin contrato vigente".

El trabajador hizo pública una presunta agresión al interior de las obras por parte de dirigentes del Sindicato Nacional de Montajistas Industriales (Sinami), con llaves francesas, piedras y desatornilladores, hecho por el cual, de oficio, la Fiscalía abrió una investigación y encargó diligencias a la PDI.

El afectado contó que "cuando venía de vuelta me encontré con los sicarios, estos tipos de Sinami, que andaban en otro auto, los tres. Ellos ingresan con diferentes carnet, son de la empresa Echeverría Izquierdo, pescan el carnet de cualquier viejo contratado y entran a la faena igual. Tuve que salir rápidamente porque temo por mi vida".

La Dirección del Trabajo está en conocimiento del tema y analizará eventuales vulneraciones en los derechos labores del funcionario desvinculado.

Rodrigo Reyes, director regional del trabajo, manifestó que "si esto ocurrió en el lugar del trabajo o en el tiempo del trabajo, le cabe la responsabilidad de protección al empleador, que está obligado a proteger eficazmente la vida de su trabajador, y el contratista Arauco tiene que velar porque se cumplan las instrucciones de protocolo dentro de su obra".