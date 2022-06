Trabajadores de centro Sename de Coronel denuncian que mayores que salen a estudiar vuelven con drogas

Los trabajadores del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) dependiente del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Coronel denunciaron que jóvenes adultos condenados que tienen el beneficio de salir a estudiar a la educación superior vuelven con drogas, lo que genera un grave problema de seguridad.

Según la acusación, el último episodio se vivió el domingo recién pasado cuando dos funcionarios terminaron lesionados por agresiones de un joven interno.

Alejandro Saavedra, presidente de Anfur Sename Biobío, expuso que la inseguridad y violencia se genera "por el ingreso de drogas que estamos teniendo al interior del centro, en general por los adultos, condenados mayores de edad, que están saliendo del centro y vuelven. Hoy Gendarmería no cuenta con los protocolos para poder hacer una revisión minuciosa de estos chicos cuando vuelven, por lo tanto es fácil ingresar la droga".

"Ellos salen con el beneficio de estudios a nivel superior, están saliendo y volviendo con drogas. Esto no lo podemos comprobar porque no podemos revisarlos si han llegado en estado evidente de consumo, pero no se pueden revisar porque los protocolos no permiten hacer una revisión de sus ropas íntimas o de su cuerpo, entonces nos está generando una grave dificultad", añadió.

Por su parte, Raúl Fuentealba, presidente regional de Antrase, reveló que "los jóvenes que están saliendo con beneficios son mayores de edad; y es complicado efectuar la denuncia porque existen amenazas por parte de los jóvenes a los funcionarios, que hemos perdido muchas herramientas que teníamos antes para trabajar directamente con los chiquillos".

Los trabajadores solicitan como medida inmediata el traslado del menor que agredió a los funcionarios, cuestión que está siendo analizada por la dirección regional. Mientras, los dos funcionarios agredidos con golpes de pie y puño fueron derivados a la Mutual de Seguridad y actualmente se encuentran con licencia.