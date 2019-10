Tras dos rechazos: Consejo Regional del Biobío aprobó recursos para fecha del Mundial de Rally 2020

El Consejo Regional (Core) del Biobío, por 17 votos a favor y cuatro en contra, aprobó los 650 millones de pesos que el Gobierno Regional del Biobío destinará para pagar la membresía correspondiente ante la FIA para asegurar la fecha del Mundial de Rally 2020.

El ítem, en dos ocasiones anteriores, no había sido aprobado por una serie de observaciones hechas por el Core, las que fueron respondidas en el último día posible para responder ante la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

La presidenta del Consejo Regional del Biobío, Flor Weisse (UDI) señaló que "se han saldado las dudas respecto a necesidad de mayor información, yo lo dije, eso es lo que no me permitió una sanción, hoy día si lo he hecho favorablemente".

Este proyecto era parte de un grupo de iniciativas turísticas internacionales impulsadas por el Gobierno Regional, en su tramitación enfrentó al intendente del Biobío, Sergio Giacaman, con los consejeros de su coalición, ya que hubo algunos que en primera instancia votaron en contra o se abstuvieron.

Al respecto la autoridad destacó que la principal lección es que "la unión hace la fuerza, desde el Ejecutivo recibimos los comentarios que nos hizo el Consejo Regional y tuvimos la disposición absoluta de responder todas las consultas".

Chile, y en particular los caminos de la Región del Biobío, recibirá el Mundial de Rally 2020 entre el 16 y el 19 de abril.