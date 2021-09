Tres cabañas y una bodega resultaron destruidas por atentado en cercanías de Cañete

Tres cabañas y una bodega resultaron destruidas producto de un presunto atentado registrado en las últimas horas en el sector de Paillahue, en el límite entre las comunas de Cañete y Contulmo, en la Región del Biobío.

Al llegar al lugar, personal de Control de Orden Público de Carabineros (COP) y personal del cuerpo de Bomberos de Contulmo para asistir la emergencia.

El superintendente de Bomberos de Contulmo, Armando Escobar, relató que "se recibió un llamado telefónico informando de la quema de una cabaña en el sector de Paillahue y se despachó desde Contulmo a la primera y segunda compañía al lugar, y llegando al sector se constató que eran dos cabañas que estaban siendo afectadas, más una tercera cabaña que se logró controlar antes de ser quemada. Eran casas que estaban deshabitadas y que no habían moradores en el lugar".

El delegado presidencial provincial de Arauco, Mauricio Alarcón, detalló que "no hubo personas afectadas, dado que no había moradores y, por otro lado, no se encontraron panfletos o pancartas que pudieran establecer con claridad la autoría de estos hechos".

"La Fiscalía dispuso que personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros efectúe las acciones investigativas tendientes a establecer la autoría de estos hechos", añadió Alarcón.