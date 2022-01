Tribunal de Los Ángeles amplió investigación contra carabinero imputado por femicidio y parricidio frustrados

El Juzgado de Garantía de Los Ángeles aumentó en 30 días el plazo de investigación en contra del carabinero Luis Antonio Mansilla Garrido, imputado por la Fiscalía como el presunto autor de los delitos frustrados de femicidio, parricidio y homicidio.

El caso data de noviembre de 2020 y saltó a la palestra luego de que la ex pareja del uniformado subiera su testimonio a redes sociales acusando el ataque.

En la audiencia de discusión de plazo el magistrado Carlos Poblete acogió los argumentos presentados por el Ministerio Público en vista de una serie de diligencias pendientes.

Yaneth León, víctima del caso y ex pareja del imputado dijo a Cooperativa Regiones que está conforme con la decisión del tribunal, ya que de esa forma se puede indagar de manera más detallada en vista de un juicio oral.

"Mis hijos están con tratamiento psiquiátrico y psicológico. Hay sintomatologías que han interrumpido su desarrollo normal. Espero que esta vez la justicia no me defraude porque ya lo hicieron cuando yo hacía las denuncias (previas de violencia intrafamiliar) y no me tomaron en cuenta", detalló.

El Caso

Según el ente persecutor, previo al jueves 5 de noviembre de 2020, cuando ocurrieron los delitos, el imputado había decidido dar muerte a su ex conviviente y madre de hijos en común, para lo que en primer lugar sustrajo una llave de acceso al inmueble de la víctima. Luego compró un overol y combustible.

Posteriormente viajó en su vehículo particular desde la comuna de Río Bueno (Los Ríos), donde reside, hasta la ciudad de Los Ángeles.

Alrededor de la 1:30 del día siguiente llegó hasta la vivienda de Yaneth León, donde sabía que también pernoctaban los dos hijos en común y la hija de la víctima.

Mansilla ingresó al antejardín del inmueble con la llave sustraída para luego rociar el automóvil de su ex pareja con el combustible que portaba para luego prenderle fuego. Además bloqueó la puerta principal de la casa.

Al ser sorprendido por León, el imputado huyó del lugar. La mujer terminó con quemaduras.