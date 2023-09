Tribunal rechazó encarcelar a excarabineros imputados por atentados en Biobío

El Juzgado de Garantía de Curanilahue formalizó este jueves a los 11 sujetos acusados de participar de una asociación ilícita que ha protagonizado ataques incendiarios en la Provincia de Arauco, robos de madera y tráfico ilegal de armas y municiones.

Fue durante esta madrugada que un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) concretó entradas y registros en 12 domicilios de las comunas de Los Álamos, Curanilahue y Cañete, logrando la detención de un total de 11 personas.

Entre los arrestados hay dos individuos vinculados al grupo radical Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) y también dos carabineros, uno en servicio activo y otro en retiro, supuestamente involucrados en la asociación delictual. Todos puestos a disposición de la justicia esta tarde.

Tras una extensa sesión, se determinó dejar en prisión preventiva a seis de los imputados; mientras que los otros cinco, vinculados a la Resistencia Mapuche Lavkenche, entre ellos los dos funcionarios policiales, habían quedado con arresto domiciliario.

Los querellantes -Arauco y DPR Biobío- apelaron a arrestos domiciliarios de los ex carabineros; tras un receso la jueza resolvió que no podía pronunciarse en audiencia, por lo que será la Corte de Concepción la que decida sobre los 5 que no quedaron en PP @Cooperativa https://t.co/mA6RuLBSHc