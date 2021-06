Tricel ordenó nuevo reconteo de elección de alcalde en Arauco: Autoridad debe asumir este lunes

A 3 dias que asuman nuevos alcaldes, Arauco NO tiene jefe comunal electo. Tricel revocó el fallo del TER Biobío y ordenó recontar 19 mesas para saber si Elizabeth Maricán (IND) o Gonzalo Gayoso (PS) gana la elección. Diferencia inicial eran 7 votos, luego 4 @Cooperativa pic.twitter.com/xeiK3s7RCG

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) revocó el dictamen del Tribunal Electoral Regional (TER) del Biobío y ordenó recontar 21 mesas de la elección para definir al próximo alcalde de la comuna de Arauco, a tres días de que los nuevos jefes comunales asuman en sus puestos.

Tras las elecciones del 15 y 16 de mayo, el Servel dio como ganadora a la independiente Elizabeth Maricán por una diferencia de siete votos, luego se realizó un reconteo de votos y Gonzalo Gayoso (PS) obtuvo la victoria por tan solo cuatro votos.

Posteriormente, Maricán realizó una impugnación ante TER, el cual recontó los votos de la mesa 11 del Liceo Campangue, donde se ratificó a la independiente como alcaldesa electa.

Sin embargo, durante esta jornada el Tricel ordenó realizar el reconteo de las mesas 23 a 36 del Liceo San Francisco de Asís, las mesas 1, 2 y 3 de la escuela Punta Lavapié, la mesa 14 del Liceo Politécnico de Carampangue y las mesas 4 y 5 de la escuela Mare Nostrum.

"No esperábamos el resultado ni esta sentencia del Tricel. Pensamos que se iba a terminar porque no habían mayores antecedentes, porque el contendor estaba solicitando la nulidad del proceso o la revisión de la totalidad de las mesas, pero sin mayor argumento ni antecedentes que permitieran realizar eso... Esperábamos que el tribunal sentenciara ayer y declarara nuestra victoria, lamentablemente eso no sucedió", señaló Maricán.

"Hay que seguir esperando, hemos tenido bastante paciencia en este proceso", agregó.

PS: "RECIBIMOS LA RESOLUCIÓN CON PRUDENCIA"

Patricio Fierro, presidente regional del PS Biobío, comentó que "recibimos la resolución con bastante prudencia, con bastante tranquilidad, pero con la certeza de que nuestras alegaciones de inconsistencias en el proceso, incongruencias en el resultado final y de falta de cuadratura, por errores, por omisiones que el proceso tuvo en su desarrollo, evidentemente que afectaron el guarismo final de la elección".

"Recibimos con bastante tranquilidad esta resolución y vamos a estar atentos a las diligencias que el tribunal disponga, con el objetivo de proceder al reconteo. Evidentemente que eso debiese entregar también una tranquilidad y debiese entregar también una certeza respecto del guarismo final de la elección", añadió.

