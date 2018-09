Vecinos denuncian destrozos y robos tras arribo de hogar de menores en San Pedro de la Paz

El pasado 31 de mayo llegó al sector Huertos Familiares, en San Pedro de la Paz, una casa de acogida de menores, colaboradora del Sename, que mantiene a 17 niños y que, desde entonces, los vecinos del sector denuncian destrozos y robos.

Una de las vecinas, quien pidió reserva de su identidad, detalló que hace un mes "se escuchan ruidos, gritos, lloran, se suben a los techos, la casa tiene piscina y se tiran al agua, llega el Samu cada cierto tiempo, cualquier día y a cualquier hora".

En cuanto a los robos, "hay una casa que está detrás de ellos a la que han entrado a robar dos veces, y a mí me entraron una vez pero no me sacaron nada porque los pillamos y no alcanzamos", agregó.

Los menores suben con sus colchones a los techos de la residencia.

La respuesta del hogar

El hogar "Abrazo de niños", de la Corporación Catim, detalló que la casa fue arrendada y que, acorde al relato de los vecinos, la destrucción es progresiva, tanto así que las panderetas de concreto fueron derribadas, indican, por los mismos menores.

Sandra Castro, directora ejecutiva de la Corporación Catim, explicó que "los desajustes conductuales que tienen algunos chicos derivados a esta residencia generalmente se traducen en deterioro del medio que habitan. De alguna manera son conductas esperables, nosotros como Catim frente a esto nos haremos cargo de restituir los daños de infraestructura".

Ante los hechos delictivos, la directora dijo que "hemos aplicado el protocolo, que es realizar una denuncia en el Tribunal de Garantía y en Fiscalía. Solo tenemos información de un evento donde nosotros personalmente respondimos frente a los vecinos afectados y nos hicimos parte frente a la denuncia que hubo que realizar".

La destrucción de las panderetas de la casa. (Foto: Cristofer Espinoza, Cooperativa)

En el barrio iniciaron las gestiones con los dueños de la vivienda arrendada para poner fin al contrato, por ello desde Catim aseguran que "siempre es posible la opción de un cambio de domicilio, estamos buscando la mejor alternativa siempre pensada en el bien superior del niño y desde ahí nosotros comprometimos un plan de mejora con los dueños y la comunidad que estamos evaluando".