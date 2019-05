Viuda de comerciante asesinado en la ruta Cañete-Tirúa acusa total abandono

Hace tres semanas murió Jorge Maulén, comerciante de Concepción que el 13 de diciembre de 2018 recibió un disparo de escopeta en la cabeza cuando esquivó una barricada en la comuna de Tirúa (Provincia de Arauco, Región del Biobío).

Hoy, por primera vez, se refirió al hecho su viuda, Ana María Martínez, quien es la única testigo: a seis meses del ataque que cambió para siempre su vida y la de su familia, acusa total abandono de la Fiscalía y el Gobierno.

"Nos van a disparar"

"Ese jueves salimos, estaba lloviendo, no había nada, dijimos: 'Qué rico que está así', atendimos Quidico y de repente yo veo unos neumáticos en la pista contraria, pero no se veían personas", dijo entre lágrimas a Cooperativa.

"Cuando vamos pasando siento piedrazos, y le digo: 'Guatón, nos están apedreando', y me inclino para ver, y en eso veo a tres tipos con la cara cubierta de vestimenta normal, uno con una escopeta ancha, gruesa, hechiza, y digo que nos van a disparar, él se tira hacia el lado y llega el disparo directo en su cara".

Maulén estuvo grave y en riesgo vital, pero salió adelante. Primero fue operado en el Hospital Regional de Concepción y luego derivado hasta el Hospital del Trabajador, donde el 9 de mayo recibió el alta. Ese mismo día, con alta parcial, murió en su casa.

"Lo dieron de alta para seguir un tratamiento ambulatorio, porque estaba bien y llegó contento, miró la casa que no la conocía, estaba feliz (...) En la noche empezó a convulsionar, llegó el Samu y el paramédico me dice: 'Tengo que informarle que su marido está con un infarto', tras reanimarlo en el suelo, falleció", recordó Martínez.

Abandono total

Si bien Jorge Maulén murió varios meses después de lo sucedido, hasta el momento Martinez, única testigo y sobreviviente del hecho, no ha sido citada a declarar por la Fiscalía.

"No nos explicamos por qué nos dieron un número de causa. Me dijeron: 'En algún momento la van a llamar para informarle cómo va, qué están haciendo', y (no ha pasado) absolutamente nada hasta el día de hoy", criticó.

Así como desde la Fiscalía no la han contactado, tampoco lo han hecho desde el Gobierno. Martínez recordó que el único que estuvo presente en el funeral, ya no ocupando el cargo, fue el ex intendente Jorge Ulloa. Nadie de la actual administración se le ha acercado.

Ssi nos hubiesen querido asaltar se habrían puesto en el camino. Nosotros llevábamos cigarrillos, no fue un asalto, no fue una protesta, en realidad no me explico por qué, a lo mejor no era para nosotros", reflexiona.

Consultada por si se siente víctima del terrorismo, responde: "Por supuesto que sí".

Demandas

Sobre las acciones legales a seguir, la hermana del fallecido, Carmen Maulén, dijo que "aquí hay un responsable mayor, (pues) el Estado debe asegurar que sus ciudadanos puedan circular libremente".

"Tenemos la intención de que quienes debieron haber protegido a mi hermano y no lo hicieron, respondan; yo creo que (es) el Estado, es una falta de servicio que cobró una vida", añadió.

Pero no solo piensan accionar contra el Estado, sino que también contra quien tomó la decisión de darle el alta. "Yo creo que tienen que haber pensado que podía estar en su casa para cuidado". Sobre una eventual demanda a la ACHS, dijo: "También lo estamos pensando".