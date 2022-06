Acusado por apuñalamiento de mujer en Curicó quedó en prisión preventiva

El sospechoso de apuñalar a una mujer el sábado en la noche en el sector se Sarmiento en la comuna de Curicó fue formalizado por los delitos de homicidio calificado en grado de frustrado.

La agresión se registró al interior del Fundo Santa Olga del kilómetro 5,2 de la ruta J-580 en Los Guindos, cuando el imputado y la víctima participaban de un cumpleaños de un compañero de trabajo en común.

Según se estableció en la audiencia de formalización, el imputado identificado como Christofer Raúl Alarcón Poblete (22 años), que se desempeñaba como nochero en el mismo fundo, sin mediar provocación apuñaló a la mujer propinándole al menos 60 heridas con un cortapluma de 10 centímetros de hoja, según se constató en el Hospital de Curicó, lugar donde fue llevada por sus familiares en un vehículo particular.

Según se estableció en la audiencia, una vez cometido el delito, el agresor tomó su motocicleta y escapó en dirección a Molina, donde más tarde fue detenido por la policía uniformada en un control vehicular en el kilómetro 210 de la Ruta 5 Sur, sector de Itahue.

IMPUTADO ARRIESGA PENA DE 10 AÑOS DE CÁRCEL

El fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, pidió en la audiencia la prisión preventiva del imputado por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad.

Por su parte el abogado defensor, Cristián González, se opuso a la medida argumentando que sólo se configuraría el delito de lesiones y que su defendido no tenía intenciones de asesinar a la mujer: "Mi representado es una persona que no cuenta con antecedentes de ningún tipo, es una persona que está cursando estudios y que trabajaba de noche para poder costearse estos mismos, y también para poder llevar a cabo la sostenibilidad de su grupo familiar, siendo padre de dos hijos".

Luego de escuchar los argumentos, la jueza Mariel Molinadecretó la prisión preventiva del imputado, quien fue derivado hasta la cárcel de Curicó, fijando un plazo de investigación de tres meses. La magistrado destacó que la pena que arriesga el imputado es de 10 años y un día de cárcel.

En redes sociales, la víctima agradeció la preocupación de la gente. "Yo soy la víctima y no fue pasional, éramos amigos y de la nada me empezó a apuñalar. Esto es un milagro de poder decir que estoy viva, fuera de riesgo vital, 61 puñaladas, un pulmón perforado. Muchas gracias por sus buenos deseos y preocupación, nunca terminamos de conocer a las personas. Él era mi amigo, no entiendo qué pasó por su cabeza de atacarme de esta manera y dejarme a mi suerte. Gracias a Dios pude pedir ayuda".