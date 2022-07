Adulto mayor estafado por mujer que huyó a Francia: "Junté 12 millones, dijo que al otro día tendría listos los papeles y no apareció más"

Con el paso de los días aparecen nuevas víctimas de María Carolina Silva Inostroza, mujer imputada por tres delitos de estafa -por montos cercanos a los 140 millones de pesos-, por los que la Corte de Apelaciones de Talca solicita su extradición desde Francia; país al que huyó al enterarse de que era investigada por la Justicia.

Los nuevos casos -al igual que los anteriores- ocurrieron en Curicó y tienen relación con una falsa labor de corretaje de propiedades.

J.H., cercano a Silva Inostroza, acudió de inmediato a la PDI a interponer una denuncia tras conocer la publicación de la semana pasada de Cooperativa Regiones sobre este caso.

"Esta última víctima nos señala que conoció a la imputada mediante familiares y (que Silva) le ofreció adquirir una vivienda que se encontraban en remate a un bajo costo respecto al precio de mercado, por lo que la persona retiró sus ahorros bancarios, se los entregó en efectivo y posteriormente firmó una serie de documentos a la espera de que esta casa quedara supuestamente deshabitada", explicó el comisario Andrés Muñoz, de la Bicrim de Curicó.

"Pasó el tiempo -esto fue el año 2020- y recién en el año 2022 se enteró (la víctima) de que esto era una estafa, mediante el reportaje que fue publicado. En esta última denuncia el monto estafado asciende a 44 millones de pesos", detalló el oficial.

PANDEMIA, "LA EXCUSA PERFECTA"

Como es sabido, los primeros años de la epidemia Covid causaron retraso y trastornos en la mayoría de las actividades a nivel país. Esta situación fue hábilmente aprovechada por la estafadora, quien la esgrimía como causa para justificar los retrasos en la tramitación de documentos y la demora en la entrega de los supuestos inmuebles en remate.

"Para la imputada, el hecho de que la pandemia paralizara el país respecto a los trámites de todo tipo jugó muy a favor, por cuanto ésta fue la excusa perfecta que utilizó para que las víctimas tuvieran que esperar durante años la supuesta realización de trámites y, por ende, no presionaran con mayor fuerza ni asumieran de que habían sido svíctima de estafa. Todo era 'culpa de la pandemia'", explicó Muñoz.

"DESAPARECIÓ"

Otra de las presuntas víctimas es Dagoberto Castro, a quien Silva Inostroza conocía hace muchos años. Haciéndose pasar como experta en el rubro de las propiedades, a fines del 2019 le ofreció ayuda para buscar una casa barata en remate para comprar y así asegurar su jubilación.

El adulto mayor se tentó con la oferta y le entregó 12 millones de pesos en efectivo, dinero depositado directamente en la cuenta personal de la mujer y que eran parte de sus ahorros de toda una vida.

"Junté los 12 millones y ella me dijo que al otro día tendría listos los papeles para firmar. Al otro día no apareció y no la vi más. Yo ya había puesto la demanda con el abogado y al enterarse ofreció pagarme, le dije que no le iba a recibir ni un peso y que fuera a pagarle al abogado, y después desapareció", recordó con angustia el adulto mayor.

HAY MÁS VÍCTIMAS QUE NO HAN DENUNCIADO

Cooperativa Regiones supo además que hay al menos otras tres víctimas – algunos amigos muy cercanos de la mujer- que también fueron estafadas por montos superiores a los 10 millones de pesos y que, por vergüenza o temor, no han querido denunciar.

La PDI ha recibido nuevas instrucciones de la Fiscalía para seguir indagando los negocios ilícitos de la mujer, así como la legalidad de los traspasos de sus propiedades compradas entre el 2018 y 2020, movimientos que realizó antes de escapar de Chile hacia Europa.