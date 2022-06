Alcalde de Curicó advierte que las tomas de terrenos arriesgan "escaparse de las manos"

El alcalde de Curicó, Javier Muñoz (DC), denunció nula voluntad y disposición del Gobierno ante el problema de las tomas ilegales de terreno.

Tras la ocupación de un terreno en el sector Dragones Sur por parte mayoritaria de ciudadanos extranjeros, y luego de una exposición ante el Concejo Municipal, el pleno coincidió en relevar públicamente la gravedad del problema, que arriesga "escaparse de las manos".

"Con el cambio de Gobierno, lamentablemente, hemos sentido que nos han ido dejando solos en esta materia, no ha habido voluntad ni disposición para abordar de fondo esta problemática. Nos sentimos solos enfrentando esta situación, con pocas herramientas legales y pocas herramientas administrativas que nos permitan, al menos, contener esto", dijo el alcalde Muñoz.

"Creemos que si el Estado de Chile no toma una firme decisión sobre esta materia, va a ser muy difícil parar y erradicar esto. Por otro lado, lo que aquí ha quedado muy claro -dicho por los propios concejales- es que no pueden venir extranjeros a pasarse por encima de los ciudadanos chilenos que llevan años trabajando en grupos habitacionales, cumpliendo con las normativas, con las leyes, respetando las leyes y los procesos de postulación a las viviendas", señaló el jefe comunal.

"Aquí la prioridad, sí o sí, la tienen las personas que están esperando -no sólo en Curicó, sino también en el país- su vivienda y no estos grupos que ilegalmente se toman terrenos con el propósito de presionar para tener una casa", enfatizó Muñoz.

COMPLICADO DESALOJO

El jefe comunal explicó que la situación, que está en conocimiento de las autoridades y de los organismos judiciales del nivel provincial, "perfectamente puede escaparse de las manos si el Gobierno no toma decisiones rápidas y concretas para realizar un desalojo, acción que, por normativa legal, no puede ser desarrollada por la Municipalidad".

Muñoz dijo que "es la autoridad de Gobierno la que tiene que dar una señal clara y concreta respecto de esta materia, lo que yo ni el Concejo Municipal hemos sentido. El desalojo no depende de nosotros, éste es un tema que depende de los tribunales; la Municipalidad no tiene facultades para desalojar a nadie, así que lo único que estamos haciendo administrativamente, cuando hablamos de demoler algunas viviendas, son aquellas que están en proceso de construcción, pero que no tienen moradores. Ésas sí las vamos a intervenir administrativamente, en la medida que contemos con los resguardos policiales respectivos", sostuvo.

El alcalde de Curicó apuntó que hasta el momento no se han registrado hechos de violencia en las intervenciones y visitas hechas al lugar por parte de personal municipal. Sin embargo, dijo que sí existe temor por la integridad física de éste, ante amenazas y la actitud agresiva de muchos de quienes protagonizan la toma.