Amenaza de tiroteo masivo en colegio de Curicó generó gran ausentismo escolar

Una amenaza de tiroteo publicada este domingo en Instagram generó la alarma en el Colegio Raquén de Curicó, lo que se reflejó en una fuerte disminución de la asistencia a clases por parte de los estudiantes: solo el 15 por ciento de los alumnos concurrió al recinto.

"No vayan mañana al colegio, no me haré cargo de tantos cadáveres, los cargadores van contados, los veo mañana", se leyó ayer en la cuenta Heeeecock de la red social antes de ser borrada.

#Maule: La @PDI_Maule investiga amenaza de muerte en Colegio Rauquén de #Curico publicadas ayer, activó protocolos del establecimiento con las policías y provocó la disminución de estudiantes a clases @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/CZBoOIc19D — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) September 2, 2019

"El sostenedor nos informó de la amenaza, activamos los protocolos del colegio con Carabineros y la PDI además del Centro de Padres y Apoderados", dijo a Cooperativa Regiones el director del establecimiento, Fernando Matus.

La autoridad educativa agregó que "el hecho generó la preocupación obvia de los apoderados que no enviaron a sus hijos a los dos colegios que tenemos, por lo que la asistencia disminuyó considerablemente".

De los 1.600 estudiantes que hay en ambos colegios, solo asistieron 200, una merma del 85 por ciento según informaron desde el establecimiento educacional que estuvo custodiado con carros policiales y la PDI a cargo de la indagatoria.