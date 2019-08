Andrés Velasco: "El Gobierno está cosechando lo que sembró"

El ex ministro de Hacienda Andrés Velasco (Ciudadanos) afirmó que el Gobierno de Sebastián Piñera está "cosechando lo que sembró", con las expectativas que generó en campaña y el tono "despiadado" con que se opuso a las políticas de la segunda administración de Michelle Bachelet.

"El Gobierno está cosechando lo que sembró: le hizo una oposición muy despiadada al Gobierno anterior y dijo que todo lo que ocurría en materia económica era obra del Gobierno y lo internacional no tenía nada que ver, y hoy día dicen todo lo contrario", dijo el economista.

Para el ex secretario de Estado, "el Gobierno creó un ambiente y un conjunto de expectativas que no ha estado en condiciones de cumplir, porque politizó y polarizó demasiado la discusión, lo que, a la luz de las cifras, hace que los que están en el Gobierno paguen los costos".

Velasco estuvo hoy en la Universidad de Talca para dar una charla sobre su libro "Liberalismo en tiempos de cólera". En la ocasión, criticó también las nuevas medidas de reactivación económica anunciadas por el Ejecutivo.

"Las medidas de reactivación no las conozco tanto, pero sí puedo señalar que faltó voluntad para realizar los cambios que permitan cavar más profundo en la diversificación de la canasta exportadora del país", dijo el docente y ex candidato a senador por el Maule.

Escenario internacional

El también decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics dijo que, desde el Ejecutivo, "se culpa a un escenario internacional que no es tal" para explicar las modestas cifras económicas.

También advirtió que "Chile no está preparado para enfrentar una crisis" como la de 2008-2009, que él vivió siendo ministro con Bachelet I.

Velasco lanzó en Talca su libro "El liberalismo en tiempos de cólera". (Foto: Jaime Morales Amaya)

"(Hoy) no hay una crisis internacional; hay poco crecimiento, pero no una crisis. Lo de hoy no se parece ni remotamente a lo del 2008–2009, y si hubiese un recrudecimiento en material internacional, Chile no tiene el espacio fiscal para enfrentarlo, no tiene las cuentas fiscales de antes... Hoy la deuda fiscal es del 25 por ciento sobre el 5 por ciento del PIB de la época y eso es preocupante", afirmó.

Hace una década "ahorramos cuando hubo que ahorrar; cualquier dueña de casa sabe que hay que tener un colchón para solventar problemas económicos. Nosotros lo hicimos y la crisis pasó por el lado, hoy eso no se hizo y no se está haciendo", remarcó.

András Velasco se reunió con militantes del partido Ciudadanos en Talca y valoró las encuestas que lo posicionan como posible opción a gobernador regional por el Maule, elección en la que no descartó participar.