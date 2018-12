Autoridades cuestionan nula protección civil del Gobierno en simulacro bancario de Linares

"Estaba al tanto, si los simulacros se avisan no son simulacros y deben ser lo más apegado a la realidad", esas fueron las palabras del intendente del Maule, Pablo Milad, para referirse al traumático simulacro bancario realizado por Carabineros el 29 de noviembre en la sucursal Linares.

Las declaraciones del representante del Presidente en el Maule generaron la reacción de autoridades políticas de oficialismo y oposición frente al violento trato que sufrieron los funcionarios de la sucursal y la participación del Gobierno en la protección civil de los trabajadores bancarios.

"Fue vergonzosa la coordinación de Carabineros con el Ministerio del Interior. A mi me informaron por WhatsApp cuando pregunté por otra cosa a Carabineros, me parece innecesaria tanta violencia, exposición y riesgo a civiles", dijo el alcalde de Linares, Mario Meza (RN).

El consejero regional, Rodrigo Sepúlveda (DC), agregó que "aquí hubo secuestro, amenazas de muerte y violencia innecesaria hacia personas civiles y, si me dicen que el Gobierno y el intendente sabían de eso y no hicieron nada, me parece extremadamente grave".

BancoEstado decidió desvincular a los encargados de la sucursal Linares mientras que las funcionarias, Claudia Sepúlveda y Lorena Trejos, que se querellaron por secuestro y amenazas sumarán una tutela laboral contra la entidad bancaria por la vulneración a sus derechos como trabajadoras.