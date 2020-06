Autoridades piden al Presidente "parar la chacota" y nombrar al intendente del Maule

Este miércoles se cumplieron dos semanas desde la renuncia de Pablo Milad a la intendencia del Maule en plena pandemia, para asumir su candidatura a la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

El propio ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dijo que el nombramiento del nuevo intendente sería "a la brevedad", lo que transcurrido 14 días, aún no ocurre y las críticas a la lentitud del proceso continúan.

"Ante la situación del país y de la región, es impresentable que aún no tengamos un intendente titular. Es una teleserie que no se puede soportar, corténla y paren la chacota, esto es una falta de respeto", dijo el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela.

Desde Linares, el jefe comunal y dirigente nacional de RN, Mario Meza, agregó que "no es entendible que aún el Ministerio del Interior, no nombre al intendente del Maule. Espero que el Presidente lo nombre a la brevedad, porque esta dilación indebida no puede continuar y esperamos un liderazgo político, de una vez por todas".

Desde la oposición, fue la senadora DC Ximena Rincón quien también llamó al Mandatario a pronunciarse ante la designación del nuevo intendente del Maule.

"Presidente, ¿no sabemos qué es lo que está pasando?, no tenemos intendente y si a esto le sumamos la baja ejecución presupuestaria, la situación es desastroza. Señor Presidente, tome decisiones pensando en la gente", dijo la parlamentaria.

LOS CANDIDATOS QUE SUENAN EN LA REGIÓN

Los nombres que están propuestos para el cargo son los seremis de Gobierno, Jorge Guzmán y de Desarrollo Social, Juan Eduardo Prieto, junto a Elías Vistoso y Ricardo Chamorro, de Evópoli.

Desde RN confirmaron a los seremis del MOP, Francisco Durán, y de Vivienda, Gonzalo Montero, además de la Directora del Trabajo, Pilar Sazo, y la empresaria Pía Yovanovic.

Mientras que la UDI mantiene el nombre del jefe de gabinete de la Intendencia, Felipe Valdovinos.