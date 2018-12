Fue el propio general de Carabineros y jefe de la VII Zona Maule, Héctor Salazar, quien anunció una investigación interna con dimensiones de sumario tras el simulacro de asalto bancario que protagonizó la policía uniformada el pasado 29 de noviembre en la sucursal BancoEstado de Linares.

El uniformado, junto con realizar el anuncio que estará a cargo del jefe de operaciones de la VII Zona Maule, coronel Luis Aguilera, también envió un mensaje a las funcionarias afectadas por las amenazas de muerte con arma de fuego y secuestro que denunciaron a la justicia.

"Esto se hace en todo el país, estamos dispuesto a corregir si hay que corregir, acá esto terminó mal porque según los entendidos no se les avisó a los trabajadores y generó un tremendo problema a las funcionarias a las que les pido las excusas públicas si es que tuvieron ese sufrimiento", dijo el general de la VII Zona Maule.

Salazar agregó que "yo no me voy a adelantar a situaciones que tiene que determinar una investigación y, si nosotros tenemos alguna responsabilidad en el exceso de realismo no lo haremos más y determinaremos si existen responsabilidades en Carabineros".

La investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público tiene pendiente la revisión de las cámaras de seguridad de la entidad bancaria para determinar la real violencia con que actuó Carabineros y que denunciaron las funcionarias de BancoEstado de Linares, Claudia Sepúlveda y Lorena Trejos.