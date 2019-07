Cierre de empresas generó controversia en celebración del Día de la Región del Maule

Sin la presencia de algunos parlamentarios de ambos sectores políticos se celebró el Día de la Región del Maule en Talca, en el que se conmemoraron los 426 años del territorio maulino marcado por el cierre de seis empresas en el último año.

Iansa de Linares, Pastas Suazo de Curicó, "Cajoneras" de Cauquenes, Imprenta Gutenberg, Clínica del Maule y Curtiembre de Talca dejaron de existir, lo que marcó diferencias en la conmemoración de los 426 años del Maule.

"Tenemos cierre de empresas, tenemos claramente una falta de liderazgo en la región. No hay una visión de lo que se quiere a nivel regional con los actores sociales, políticos, empresariales, sindicales. Las autoridades parece que tienen una idea de región que no es compartida por la gente", dijo la senadora Ximena Rincón (DC).

El diputado Alexis Sepúlveda (PR) cuestionó que "no sabemos si estamos preocupados por la región o en campaña. Las cifras no han sido de lo mejor, tenemos varios cierres de empresas y el futuro no se muy auspicioso. Esperamos mayor gestión y preocupación de las autoridades".

"Tiempos mejores"

Desde el oficialismo, el senador Juan Castro (RN) también entregó su visión respecto a la realidad del Maule y manifestó que "lo que pasa con las empresas es algo que tiene que ver con lo que ocurre a nivel mundial. Yo soy optimista y tengo confianza que los tiempos malos tienen que pasar para que lleguen los tiempos mejores".

El diputado Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI) indicó que "acá lo que tenemos que hacer es celebrar. El intendente anunció buenas noticias en cuanto al agua potable rural, salud, caminos. La Región del Maule la hacemos entre todos".

Consejo regional

Desde el Consejo Regional del Maule, el presidente del organismo, César Muñoz (UDI), quien presidió el acto de conmemoración, expresó que "hay cosas que son lamentables como el cierre de empresas que a nadie nos gusta. No celebramos eso; hacemos un alto en el camino para reflexionar en lo que estamos haciendo y en lo que debemos enfrentar".

El también consejero regional Rodrigo Sepúlveda (independiente) estableció que "con las cifras de cesantía, con el cierre de empresas históricas, últimos en competitividad e innovación, con los salarios más bajos y un Gobierno que hace poco y nada por la región, no sé qué podríamos celebrar".

"Pesimistas"

Finalmente el intendente del Maule, Pablo Milad (Evópoli) dijo que son "pesimistas los que no ven qué celebrar. Tendremos prontamente una feria laboral con 10 mil empleos disponibles para el Maule y con el cierre de Iansa lejos de aumentar la cesantía como algunos decían, se ha disminuido".

Las celebraciones por los 426 años de la Región del Maule continuarán el miércoles en Cauquenes, el jueves en Linares y el viernes en Curicó, donde se entregarán reconocimientos a personas destacadas de cada provincia.