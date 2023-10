Cinco consejeros regionales del Maule renunciaron para competir en municipales

La cuarta parte de los consejeros regionales del Maule renunció el martes para competir en las elecciones municipales que se desarrollarán en octubre de 2024, cumpliendo así con la obligación legal de no ejercer cargos públicos durante un año antes de los comicios.

Se trata exclusivamente de representantes de la oposición: Giovanna Paredes (independiente-RN), Rafael Ramírez (RN), Patricio Ojeda (UDI), Juan Valdebenito (Republicanos) y George Bordachar (RN).

Según explicaron Paredes competirá por la alcaldía de la comuna de Molina; Ojeda por la alcaldía de Parral; Valdebenito por concejal o alcalde de Talca; Ramírez por la alcaldía de Retiro y Bordachar por la alcaldía de Curicó.

Ante esta situación, la gobernadora regional, Cristina Bravo, afirmó que "a cada uno de mis ex colegas consejeros regionales que se van, compañeros y amigos, dar las gracias por todo el trabajo realizado y por este difícil paso adelante. Porque yo estuve en el lugar de ustedes y no es fácil. Yo he estado en el mismo lugar por las inhabilidades y egoísmos".

"Quiero agradecerles por todo el apoyo que me dieron para ser la primera gobernadora regional electa en el Maule. En algún minuto, ustedes me apoyaron y yo tengo la convicción de que en este camino la familia es fundamental. Hemos tenido buenos o malos momentos, pero para mí es todo aprendizaje y quiero destacar lo mejor. Voy a estar aquí para lo que necesiten", añadió, de acuerdo con lo publicado por Diario Talca.

En las próximas horas, con estos cinco nombres y algunos que se puedan sumar a último minuto, pues la elección será el 27 de octubre de 2024, desde el Consejo Regional del Maule se despachará un oficio al Tribunal Electoral Regional (TER), con la finalidad de informar las renuncias. Luego, dicha instancia abrirá expedientes para emitir pronunciamientos y proclamar a quienes terminarán el periodo hasta 2024 en cada uno de los cargos vacantes, esto es, en las listas por pactos políticos que compitieron en las elecciones de 2020.