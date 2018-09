Comerciante se querelló contra carabineros de Parral por golpiza y millonario robo

El próximo 16 de octubre el comerciante de la ciudad de Parral Claudio Elgueta se enfrentará a Carabineros en un juicio que se programó tras un año de investigación luego que su defensa se querellara contra seis funcionarios policiales por detención ilegal, violación de morada, robo en lugar habitado y con violencia además de lesiones y daños materiales.

El vendedor de paltas conversó con Cooperativa en la localidad de San Gregorio, Región de Ñuble, donde se encuentra a la espera del juicio y comentó el episodio ocurrido el pasado 9 de septiembre del 2017.

"Una vecina que arrendaba en el mismo sitio que yo llamó a Carabineros porque no le pasé una llave del portón, llegaron entre seis y siete Carabineros que entraron violentamente y empezaron a pegarme brutalmente como está en los videos", dijo Elgueta.

El comerciante pasó esa noche en el calabozo de la comisaría de Parral luego de comprobar lesiones en el hospital de la ciudad donde "un carabinero de apellido Espinoza me decía que debió haberme matado, le pasaron la llave de mi camioneta a una vecina que me acompañó siempre y quedé en libertad", agregó Elgueta.

"Luego volví a mi pieza y descubrí que estaba todo desordenado y no encontré los 6 millones de pesos que tenía para seguir con el negocio de las paltas al que me dedicó, por lo que no acepté asumir la culpa de agresión a Carabineros del que se me quiere acusar y por lo que me formalizaron", complementó.

Día del juicio

Para el 16 de octubre está programado el juicio en Parral y que tiene a la defensa de Claudio Elgueta confiada debido a las pruebas audiovisuales que existen además de los testigos que presentarán los abogados liderados por Patricio Cortés.

Desde la Fiscalía Regional del Maule, el vocero del ente persecutor Jaime Troncoso entregó un escueto comunicado en el que señala que "la Fiscalía de Parral, desde ocurridos los hechos, abrió una investigación con el fin de establecer lo ocurrido ya que una de las personas involucradas tiene la calidad de víctima e imputado en estado causa, que aún se encuentra con diligencias pendientes".

En la eventualidad de que este juicio sea adverso para los funcionarios de Carabineros, Parral podría quedar sin dotación policial.