Comunidad de jardín asaltado cinco veces pide acciones concretas: "No queremos solo promesas"

El Jardín Globito, perteneciente a la Junji, en Curicó ha sufrido cinco asaltos en menos de dos meses, motivo que llevó a la gobernación a anunciar una serie de medidas que son miradas con cierta distancia por parte de los apoderadores y la directiva de la institución.

De forma preventiva, uno de los apoderadores -propietario de una empresa privada de seguridad- cedió a un nochero el fin de semana pasado quien logró evitar que un grupo de antisociales desvalijara una vez más el jardín infantil.

Frente a esta situación, el gobernador subrogante de Curicó, Eduardo Prieto, aseguró que "la Junji y la Municipalidad tomaron algunas medidas al respecto. En el caso de Junji se trabajará la seguridad interna, reforzando los cierres perimetrales e instalando cámaras de seguridad".

"La Municipalidad, por otro lado, se comprometió al reforzamiento de las luminaria y la poda de los árboles cercanos al jardín", señaló la autoridad.

Prieto detalló que se instalarán "dientes de tiburón" en en cierres perimetrales, realizarán mejoras de portones y chapas, cuyo plazo máximo de ejecución es el próximo 26 de septiembre y además se instalará nuevo poste de alumbrado público y mejorará potencia de los existentes a más tardar el 27 del mismo mes.

También se comprometió la instalación de cámaras de seguridad cuya instalación "quedaría lista la próxima semana" y "en cuanto a la extensión de la permanencia de un nochero, la Dirección Regional de Junji, solicitó recursos a nivel central y se encuentra a la espera de una respuesta", informó la gobernación.

Comunidad educativa

Ante este anuncio, la tesorera del Jardín Globito, Vany Pino, expresó a Cooperativa que "no queremos solo promesas, viene un nuevo fin de semana y aún no vemos avances concretos, solo anuncios. No basta con alambres de púas queremos seguridad al interior con guardías y cámaras de vigilancia, estaremos atentos a que se cumpla lo prometido".

Marcelo San Martín, el apoderado que proporcionó al nochero, manifestó que "como ciudadano espero que la Junji pueda dar solución rápida y concreta a lo que se necesita y se está prometiendo. Hablan de cámaras de seguridad y no sabemos cuánto tiempo demorarán en colocarlas o si se va a concretar realmente".

Desde el jardín infantil Globito, la directora Solange Catalán agregó que "están tomando acciones y confiamos en que van a cumplirse, necesitamos mayor seguridad que quedó demostrado fue efectivo con el guardia que cedió un privado".