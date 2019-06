Con pymes emprenden ex operarios de extinta empresa Pastas Suazo en el Maule

Son 20 los ex operarios de la empresa Pastas Suazo de Curicó en la Región del Maule, cerrada en agosto del año pasado quienes fueron reconvertidos laboralmente e iniciaron su propio emprendimiento.

Esto gracias al Programa "Yo Emprendo - Reconversión" del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), donde se capacitaron y obtuvieron los recursos necesarios para dejar la cesantía.

"Fue un proceso difícil pero con excelentes resultados. El Intendente Milad lideró las gestiones y finalmente pudimos ir en apoyo no sólo de 20 ex operarios de Pastas Suazo, sino que de otros 80 trabajadores más que pertenecieron a Iansa y a la cajonera Edelma", explicó el director regional del Fosis, Alejandro Muñoz.

Marcelo Navarro, beneficiado que se dedica a trabajar en fierros y cerrajería, dijo que "siento un gusto y un agrado poder tener toda la maquinaria para seguir adelante. Todo fue muy bueno y nada más que agradecer la pronta ayuda".

Otra beneficiada Celia Labra, quien pudo establecer su servicio de belleza, sostuvo que "me ha ido bien, me da tiempo para cuidar a mis hijos, me da ingresos y la posibilidad de trabajar desde mi casa. Al principio no creí en este proyecto pero de verdad que se pasaron".