Consejeros condicionan aprobación de recursos para reparar colapsado puente en Talca

Controversia ha generado el riesgo de colapso del puente de calle 2 Norte con la Ruta 5 Sur en Talca, el que ha sido víctima de constantes colisiones de camiones que sobrepasan la altura máxima de 4,3 metros.

El peligro de desmoronamiento llevó a la suspensión del tránsito en una vía y nadie se hizo responsable del daño, puesto que la concesionaria de la carretera culpó al MOP, éstos al Serviu, y estos últimos al municipio y finalmente el Consejo Regional lanzó un salvavidas para su reparación, que cuesta 300 millones de pesos.

Para hoy martes 18 de diciembre se comprometió la votación de los recursos, los que están siendo condicionados por los consejeros regionales de la Comisión de Infraestructura del organismo.

"Aquí la concesionaria tiene que responder, los recursos que tienen que ser devueltos al Gobierno Regional y si no es posible de buena forma debemos ir a la justicia y el intendente debe liderar ese proceso, de lo contrario no estamos dispuestos", dijo el presidente de la comisión, César Muñoz (UDI).

Por su parte, el vicepresidente de la instancia, Rodrigo Sepúlveda (DC), añadió que "el intendente se debe querellar contra la concesionaria, está comprobado que es responsabilidad de ellos. El MOP dijo que no, el Serviu dijo que no, el municipio dijo que no, ¿quién paga?, moya, y el intendente sin decir agua va, hasta cuándo".

La votación está contemplada para la tarde de hoy martes y en ella se espera el anuncio de querella contra la concesionaria si no están dispuestos a devolver los 300 millones que dispondrá el Consejo Regional para la reparación del colpsado puente sobre la Ruta 5 Sur.