Continúa polémica entre autoridades del Maule a la espera de declaración de emergencia agrícola

La muerte de animales por falta de agua en las praderas de la comuna de Rauco, Región del Maule, es el nuevo escenario que se vive en la zona producto de la sequía y a la espera de la declaración de emergencia agrícola por escasez hídrica que continúa estudiando el Gobierno.

Así lo dio a conocer el alcalde Enrique Olivares (PR), quien llegó hasta la Intendencia del Maule para plantearle la situación a Pablo Milad (Evópoli), quien criticó a los alcaldes por la falta de prevención para enfrentar la sequía.

"La decisión del Gobierno ya es tardía, la mortandad de animales la denunciamos el 13 de agosto a las autoridades, siempre se nos dice que están haciendo un estudio y esto no puede seguir demorando. Ha sido una situación de espera, agonía y muerte", dijo el jefe comunal.

Por su parte, la primera autoridad política regional reaccionó con "una crítica directa a los alcaldes de la Región que no trabajan en prevención, sino que trabajan en corrección. Por ejemplo, ellos pueden postular a praderas suplementarias y no lo han hecho, al igual que camiones aljibes, y no lo hacen".

Rauco es la cuarta comuna que se suma a la solicitud de declaración de emergencia agrícola por escasez hídrica en el Maule, ya lo hizo anteriormente el alcalde San Javier, Jorge Silva (DC); Lucy Lara (RN), de Pencahue; y Bernardo Vásquez (UDI), de Pelarco; debido a la falta de agua para consumo humano, animal y riego.