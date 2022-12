Corte de agua potable ha afectado a más de la mitad de los hogares de Constitución

Más de 5.000 hogares se han visto afectados desde este jueves por la tarde por un corte de agua potable en Constitución, en la Región del Maule: más de la mitad de las viviendas de la comuna.

"Informamos a nuestros clientes de Constitución, que hemos comenzado a reponer en forma paulatina el servicio de agua potable en algunos de los sectores que abarcó el corte de emergencia de esta tarde. Los sectores que aún permanecen sin servicio son: Chacarilla, Bicentenario, Perla del Maule, Villa Viento Sur, Villa Verde, Villa Millauquen y Villa Copihue que deberían quedar repuestos a las 04 de la madrugada", informó la empresa a cargo del suministro, Nuevosur, en un comunicado difundido a las 23.02 horas.

La sanitaria señaló que en el caso de estos sectores que continúan sin servicio, "se implementó un plan de abastecimiento alternativo de agua potable a través de la instalación de estanques, los que permanecerán instalados hasta que el servicio haya sido repuesto en un 100%".

CAUSA DEL CORTE

En dos comunicados anteriores, Nuevosur informó que se trabajaba para reponer el servicio lo antes posible, pero no aclaraba las razones del corte. Esto desató una serie de especulaciones en redes sociales, incluso de que el agua podría estar contaminada con hidrocarburos, lo que finalmente fue desmentido por la empresa.

"Este corte se generó debido a que dejamos momentáneamente fuera de operación nuestra captación de Quebrada Honda, la que como parte de nuestros protocolos preventivos detuvimos para descartar cualquier indicio de presencia de hidrocarburos debido a olores en la zona de captación, lo que quedó totalmente descartado con los análisis y controles de laboratorio realizados durante la tarde que dieron negativo en todas las etapas del proceso.

"Mientras la captación de Quebrada Honda quedó fuera de servicio, continuamos abasteciendo la comuna con nuestra fuente de producción de Piedra de Lobos", explicó.

"Queremos dar total tranquilidad a la comunidad de Constitución, que el agua entregada en todo momento ha cumplido con los estándares de calidad exigidos. Estas acciones preventivas se realizaron en coordinación y comunicación permanente con la Superintendencia de Servicios Sanitarios siguiendo los protocolos establecidos", concluyó la sanitaria.

La demora de Nuevosur en aclarar públicamente la causa del corte fue criticado por el alcalde de Constitución, Fabián Pérez: "De acuerdo al informe que tenemos de Servicios Sanitarios, el agua es de buena calidad. No coincide con esto de que el agua tiene petróleo, hidrocarburos y otros componentes más. Eso no es efectivo, yo confío bastante en lo que me han dicho los profesionales del servicio sanitario. Sin embargo, Aguas Nuevosur no se ha hecho presente en todo el día para comunicar como corresponde la población. Producto eso, se ha generado una serie de especulaciones que han generado más confusión que certezas".