La segunda sala de la Corte Suprema de Santiago revisará en la tarde de este lunes la solicitud de libertad condicional realizada por la defensa de Cristián Vilos, condenado a cadena perpetua por la violación y asesinato de una menor de cuatro años en 1998 en la comuna de Hualañé, Región del Maule.

El pasado 19 de noviembre, la Corte de Apelaciones ratificó la negativa de la Comisión de Libertad Condicional de la Región Metropolitana en torno a otorgar este beneficio a Vilos.

Marta Sáez, madre de la menor asesinada y violada por el conocido "Chacal de Hualañé", expresó a Cooperativa su preocupación y confianza en la justicia.

"Nadie lo quiere de vuelta, estamos preocupados por los niños de la comuna. Incluso la familia quiere que no salga porque los ha amenazado durante todo este tiempo. Él es una mala persona y no solo la comuna no quiere que salga, el país entero no quiere a violadores en la calle", dijo.

Por su parte, al abogado de la familia de la menor, Alejandro Espinoza, de la Fundación Amparo y Justicia, fue escueto en señalar que "esperamos que la Corte Suprema ratifique el fallo unánime de la Corte de Apelaciones que rechazó la libertad condicional. Hay informes psicológicos donde se establecen rasgos psicopáticos que hacen que sea un peligro para sociedad".

La defensa de Cristián Vilos está a cargo de la abogada Pamela Vergara, quien aseguró que por un acuerdo con su cliente no puede dar declaraciones a la prensa.