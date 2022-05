Decretan demolición de viviendas irregulares en la ribera del río Guaiquillo en Curicó

En 10 días corridos, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Curicó podrá dar cumplimiento al decreto de demolición de las viviendas irregulares que están siendo construidas en la ribera del río Guaiquillo, en Curicó.

Estas edificaciones no cuentan con permiso de construcción ni recepción municipal, por lo que no dan cumplimiento a las normas de adosamiento, distanciamiento mínimo y uso de suelo, habitabilidad, seguridad y estabilidad, contraviniendo expresamente las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, como también el plano regulador local, además de estar emplazadas en zonas inundables y de áreas verdes.

La notificación de la orden de demolición se realizó de forma presencial a los propietarios por parte de inspectores municipales y Carabineros.

"La Ley General de Urbanismo y Construcciones es muy preventiva en el sentido de que no permite que se habiten viviendas que no cuenten con recepción municipal y por ende, el permiso, pero más allá si tienen permiso o recepción efectivamente hay algunas obras urbanísticas que no se cumplen, por ejemplo, tienen problema de habitabilidad, de corta fuego, de distanciamiento entre las propiedades, problemas de adosamiento, de altura, una serie de normas que en cierta forma ponen en riesgo a las familias que ahí mismo están", comentó el director de Obras de Curicó, Thelmo Mora.

El profesional sostuvo que lo que se busca con esta orden de demolición es prevenir que en este sitio emplazado en la calle Obispo Chávez, en la población Dragones, ocurra en el futuro alguna tragedia mayor, que afecte principalmente a niños, niñas y a las familias que allí buscan habitar.

"Partimos hoy día con las construcciones específicas que están en inicio de obras, no obstante que el decreto es genérico, por lo tanto va a ser publicado en un diario de circulación local por tres días y va a tener la misma finalidad. Además, es importante señalar que donde los terrenos donde se construyeron son, de acuerdo con el Plan Regulador, zonas inundables y zonas de áreas verdes que son de todas la comunidad", explicó el director de Obras.

Dueños pagarán la demolición

Las viviendas que están siendo construidas en la ribera del río Guaiquillo son de material ligero. El 90% son de madera, de tabiquería de 2x2 o de 2x3 con tinglado, que no da cumplimiento con la resistencia al fuego y otros temas estructurales.

El decreto 458 del Minvu faculta al alcalde para que, previa solicitud del director de Obras, pueda ordenar la demolición, total o parcial, a costa del propietario, de cualquier obra en caso de que esta se ejecutase en disconformidad de las disposiciones de la ley, la ordenanza general y ordenanza local, o en caso de que las obras no ofrezcan las debidas garantías de salubridad y seguridad, o que amenacen ruinas.

El no cumplimiento de lo estipulado facultará al director de Obras Municipales para que procesa con personal municipal o externo en base a contrato, a demoler dicha construcción siendo de cargo del propietario el costo del trabajo.