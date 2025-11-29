Diputado solicitó decretar emergencia sanitaria por contaminación en el Lago Vichuquén

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) alertó sobre la compleja situación que afecta al Lago Vichuquén, en la Región del Maule, y exigió al Gobierno adoptar medidas inmediatas, calificando el escenario como "una urgencia sanitaria, económica, social, ambiental y comunitaria".

El parlamentario indicó que la contaminación del lago ha alcanzado un nivel alarmante, provocando la muerte de animales domésticos, ganado y fauna silvestre en cuestión de horas tras beber o entrar en contacto con el agua.

Esta situación mantiene en alerta a las familias y comunidades que dependen del lago para su vida cotidiana y sustento económico.

"Lo que ocurre en el Lago Vichuquén no admite eufemismos ni respuestas tibias. Las familias que hoy temen acercarse a un lago que es parte de su esencia de vida, su identidad y también de su economía. Y mientras eso ocurre, el agua exhibe indicios claros de contaminación severa, con presencia de toxinas peligrosas para animales y potencialmente también para los humanos", señaló Guzmán.

Frente a este escenario, acusó que "la respuesta institucional ha sido silencio, ambigüedad e informes incompletos. No basta con pedir precaución".

Asimismo, manifestó que "mientras las comunidades imploran acciones concretas, mientras los emprendedores que viven todo el año de los recursos del verano ven cómo la temporada turística se desploma, no podemos permitir que la vida comunitaria, el turismo y el comercio local se marchite por la inacción de la autoridad".

Guzmán solicitó oficiar con carácter de urgencia al Ministerio del Interior para que el Presidente Gabriel Boric decrete emergencia sanitaria, ya que esto "permite actuar de forma inmediata desde la institucionalidad, por el riesgo a la vida y a la salud de las personas, y la crisis económica y social que está viviendo hoy Vichuquén".

Del mismo modo, ofició al Ministerio de Salud y al Ministerio del Medio Ambiente para que remitan los informes completos de calidad de agua y acciones preventivas y fiscalizaciones realizadas, así como también, el diagnóstico sobre el florecimiento anómalo de bacterias, su origen y los planes de mitigación o restauración ecológica en ejecución o en proyección.