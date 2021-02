Doble puntaje nacional de Talca estudiará medicina, pero no tendrá gratuidad

Martina Contreras, del Colegio Montesori de Talca, fue doble puntaje nacional en Matemáticas y Ciencias, tras conocerse los resultados de la Prueba de Transición Universitaria (PTU).

La estudiante,terminó la enseñanza media con promedio 7.0 y decidió estudiar medicina, en una de dos reconocidas universidades del país.

"Feliz por los resultados, siempre quise estudiar Medicina y hace un año me decidí, así que estoy entre la Universidad de Chile o la Católica", dijo la estudiante.

La joven de 17 años, agregó que "no tengo derecho a la gratuidad por el nivel socioeconómico, lo que no encuentro justo. Hay realidades que son diferentes y debiese ser mejor distribuidos por beneficios para estudiantes no solamente con puntajes nacionales, sino que con buenos puntajes y que no tiene recursos para estudiar".

Martina Contreras, complementó que "fue raro este proceso en pandemia, se perdieron varias experiencias que se soñaban al terminar la enseñanza media, pero así es esta pandemia".

La puntaje nacional de Matemáticas y Ciencias, envió un mensaje de agradecimiento y admiración a la 'primera línea' de la Salud Pública, como a quienes hacen posible el proceso de vacunación.