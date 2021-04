Dos viviendas de Santa Olga fueron demolidas por fallas de edificación en la reconstrucción

Fallas estructurales debido a una grieta en la compactación de un terreno hizo que dos casas del proceso reconstructivo de Santa Olga se asentaran y se hundieran en el terreno, lo que obligó a la demolición de las viviendas.

El Serviu del Maule logró restituir los subsidios a las afectadas, multó a las empresas y entregó subsidios de arriendo a las dos familias que tras el sufrimiento del incendio del 2017 hoy ven destruidos sus hogares nuevamente, esta vez por una mala edificación.

"He llorado tanto que ya casi no quedan lágrimas. Primero el incendio y ahora esto, hemos vivido toda una vida acá, yo llegué a los 15 años y ahora esto después del incendio. Al menos sabemos que nos van reconstruir", dijo a Cooperativa Regiones Elena Valdebenito.

La otra afectada, María Burgos, agregó que "vinieron las primeras lluvias y empezaron los problemas, y darte cuenta que tu casa no es lo que esperabas, da mucha pena, vinieron noches de mucho llanto e impotencia, pero somos personas fuertes y luchadoras, debemos que vamos a salir adelante".

Por su parte, Rodrigo Rojas, del Serviu de Constitución, expresó que "esto es parte de un proceso al que no hubiésemos querido llegar, pero darle la tranqulidad a las familias, el proceso de reconstrucción no ha terminado, y estamos en un proceso de demolición, de solamente estas dos casas, y preparando el terreno para que no vuelva a ocurrir".

En total, fueron 15 viviendas las que presentaron desplazamientos de tierras, agrietamientos e inundaciones, de las cuales 13 fueron subsanadas, dijeron desde Serviu Maule, asegurando que se están tomando acciones administrativas y judiciales contra las empresas constructoras.