Edificio en Cauquenes lleva 11 años esperando ser demolido tras daños del 27-F

A pocas cuadras de la Plaza de Armas Cauquenes, se encuentra el Edificio Plaza, el que espera ser demolido a 11 años del terremoto del 27-F.

La infraestructura de cinco pisos y 30 departamentos, quedó inutilizable después del megasismo, sin embargo, sus propietarios aún aparecen como dueños de los departamentos sin poder acceder a beneficios habitacionales, y a la espera de alguna solución por parte de las autoridades.

"Estamos peleando para que alguién nos ayude, ni siquiera para reconstruir los departamentos, sino para que los demuelan para tener una oportunidad de recuperar algo de lo que teníamos acá", dijo María José Campos, propietaria.

Alejandra Rodríguez, también propietaria, agregó que "hasta el día de hoy, aparecemos todos con una propiedad, y ¿de qué nos sirve tener esto?, no podemos optar a créditos, a subsidios de arriendo, a reconstrucción".

Municipio

Nery Rodríguez, alcaldesa de Cauquenes, argumentó que "no es solamente un problema privado, es público que afecta a todo el entorno de este edificio, por lo que estamos realizando los estudios pertinentes, porque el decreto de demolición se hizo en un momento especial después de 27-F, donde ahora no están esas herramientas, que buscaremos para solucionar el problema".

Costo de demolición

El seremi de Vivenda, Gonzalo Montero, argumentó que "me reuní con el alcalde anterior (Juan Carlos Muñoz), y me señaló que no tenía los 150 millones de pesos para la demolición. Nos reunimos con los vecinos y los chequeamos en nuestro sistema, y la mayoría, tenían segundas propiedades".

Durante este fin de semana, las personas damnificadas por el terremoto del 27-F en el edificio Plaza de Cauquenes se reunirán con el equipo juridico del municipio, en busca de alguna solución.