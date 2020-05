Ejército justificó uso de la fuerza en Talca: "El problema es la gente que comete delitos"

El jefe de zona del Maule, general de Ejército brigadier Patrice van de Maele, justificó el uso de la fuerza en la población Los Paltos, de Talca, donde en las últimas jornadas se han desarrollado manifestaciones de los vecinos que piden ayuda social al Gobierno.

El jefe de la Defensa Nacional en la región aseguró que en el sector existe tráfico de drogas, delincuencia y ha habido ataques con armas a Carabineros.

"Ha habido barricadas, con 15 a 20 personas y la gente nos pide que intervengamos por tráfico de drogas en el sector y delincuencia, pero también es efectivo que ha habido voces con el reclamo por el actuar del uso de gases lacrimógenos", dijo el uniformado.

El general agregó que "el problema no es de la fuerza que se usa para reprimir, el problema es la gente que comete los delitos. Hubo disparos a una unidad policial y vamos a ocupar todos los medios disponibles para reprimir las acciones violentas y el uso de la fuerza siempre será proporcional a la que usen los delincuentes".

#Maule: [Video] Vecinos de la población Los Paltos de #Talca acusan violencia desmedida de @Carab_Maule mientras que jefe de zona del @Ejercito_Chile justificó el uso de la fuerza en un "sector donde hay delincuencia, tráfico y se ataca a funcionarios policiales" @Cooperativa pic.twitter.com/nTeAZuEVqC — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) May 29, 2020

El sociólogo de la Universidad Católica del Maule, Francisco Letelier argumentó que "no es posible que se use la fuerza en contra de todo un sector, de toda la población Los Paltos de Talca, acá debe existir una política integral y no sólo represión".

En materia de ayuda social que reclama la gente del sector, las canastas familiares prometidas por el Gobierno, que en el Maule son 150 mil de las 2,5 que comprometió el Ejecutivo, comenzará el lunes.