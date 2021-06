Emprendedores del Maule ya pueden postular en CyberFosis para repuntar en sus ventas online

Fosis abrió CyberFosis, una gran vitrina virtual para que emprendedores apoyados en años anteriores por este servicio fortalezcan sus capacidades digitales y puedan llegar a más lugares y potenciales compradores.

La crisis sanitaria que vive nuestro país ha afectado especialmente a los pequeños emprendedores que no pueden vender sus productos y servicios, por las cuarentenas, cierres de locales y por no poder trasladarse de una ciudad a otra; por lo que muchos no están generando ingresos.

Durante el año 2020, 52 representantes del Maule y en general más de 450 emprendedores de todo Chile, en rubros tales como accesorios y regalos; artesanía; salud; belleza; gourmet; hogar; mundo infantil; servicios; vestuario y calzado, entre otros, ofrecieron sus diversos productos de forma online. Lo que les permitió a los emprendedores poder sortear las inclemencias de la crisis que ha afectado al país, tras la pandemia del coronavirus.

"Invito a los maulinos a ingresar a www.fosis.gob.cl donde hay disponible un banner que los llevará a la página de postulación, donde encontrarán los requisitos y más detalles de esta iniciativa. En ella más de 600 emprendedores de todo Chile ofrecerán sus productos en 8 rubros, como accesorios y regalos, artesanía, salud y belleza, gourmet, hogar, mundo infantil, servicios y vestuario y calzado. Esta iniciativa tiene por objetivo entregar más oportunidades y apoyar a quienes más lo necesitan", explicó el director regional del Fosis, Alejandro Muñoz.

Dicho organismo entrega oportunidades para la superación de la pobreza. Esta iniciativa es parte de un énfasis en apoyar a aquellas personas que quieren salir adelante. Durante 2020 hubo 3 versiones del CyberFosis, las cuales permitieron que más de mil emprendedores de todo Chile participaran y generaran ventas por más de 222 millones de pesos.

Requisitos para postular

- Ser mayor de 18 años

- Tener un negocio en funcionamiento

- Tener una cuenta activa del negocio en Facebook o Instagram

- Estar dentro del 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares

- Haber participado en un programa de emprendimiento de FOSIS entre 2013 y 2020

Las postulaciones al CyberFosis 2021 estarán disponibles hasta este martes 15 de junio.