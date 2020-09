Enfermo terminal que venció a AFP en la Justicia: "No sé si me queda un día o un mes"

Mauricio Brunetti, de 61 años, debe recibir en los próximos 30 días la totalidad de sus ahorros previsionales por parte de la AFP Modelo, luego de que la Corte de Apelaciones de Talca fallara a favor del recurso interpuesto por su abogada, Yasna Cancino.

El hombre padece un cáncer cerebral grado cuatro terminal, que lo tiene sin esperanzas de poder gozar de su jubilación desde los 65 años, como es usual.

"Yo vivo el día a día, no sé cuánto tiempo me queda: si un día, dos, una semana, un mes... El máximo de tiempo de vida de una persona con este cáncer es de 14 meses, y yo llevo siete", contó Mauricio Brunetti a Cooperativa Regiones.

"Yo estoy con licencia desde que me desahuciaron, cobrando mi sueldo de Alta Dirección Pública que me permite llevar la enfermedad, pero mi contrato vence en mayo del próximo año y no voy a poder usar mis fondos, porque no sé cuánto tiempo me queda de vida", explicó el ingeniero comercial.

La abogada Yasna Cancino explica que el recurso de protección que interpuso ante la Corte de Apelaciones de Talca apela al "derecho a la vida y a proteger la salud como bien primordial, por sobre las codiciones de seguridad social".

Mauricio Brunetti, afiliado de la AFP Modelo, ingresó al sistema en 1986 y tiene en su cuenta de capitalización individual 168 millones 935 mil 13 pesos acumulados.

En marzo la Corte de Talca ya ordenó a otra AFP, Provida, la entrega de todos sus fondos a un afiliado llamado José González Uribe. En agosto, no obstante, la Corte Suprema revocó la resolución del tribunal de alzada.