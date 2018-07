Estudiantes de liceo de Talca denunciaron acoso sexual de parte de un profesor

A través de una manifestación interna las estudiantes del Liceo Técnico Amelia Courbis de Talca hicieron públicas sus denuncias por acoso sexual de las que dicen ser víctimas. Acusan también que dieron a conocer la situación al establecimiento educacional sin recibir respuesta de parte de la dirección.

Las estudiantes aseguraron que el profesor de Historia sindicado como acosador sexual por las alumnas realizaba constantes insinuaciones íntimas con el objetivo de mejorar las calificaciones tras las evaluaciones aplicadas en las mismas salas de clases del recinto.

"Nos ha dicho a varias compañeras que si nos ponemos de rodillas vamos a tener un siete. Si bostezamos nos dice que estamos insinuando sexo oral. Tenemos antecedentes de que hizo lo mismo con una compañera el 2012. Hicimos las denuncias y el director no ha hecho nada", dijo Aracéli Melo del Cuarto Año B de Gastronomía.

Thiare Pino, del mismo curso, agregó que "me puso un 4,6 en una prueba y me dijo que esperara a que salieran todos de la sala para hablar conmigo y ahí me dijo que si quería un siete me arrodillará y que yo sabía lo que tenía que hacer haciendo gestos de sexo oral".

"Me dijo que si quería que me explicara, tenía que ir adelante y arrodillarme frente a él, le pregunté para qué y él me digo 'usted sabe'. Eso lo hizo con varias compañeras y sabemos que desde hace tiempo lo ha estado haciendo", complementó Roxana Agurto del Cuarto A de Pastelería.

Sumario interno

Pese al cierre del establecimiento para personas que no son miembros de la comunidad educativa, el director del recinto, Sergio Covarrubias, accedió a conversar con Cooperativa entregando detalles del protocolo del estatuto docente que aplicó el liceo que dirige ante las denuncias.

"Recibimos la denuncia, notificamos al profesor, quien tuvo cinco días para hacer sus descargos que sumamos al informe del encargado de convivencia con las declaraciones de la estudiante y apoderada, las que enviamos al DAEM que determinó el sumario para aclarar la denuncia", dijo Covarruvias.

El director agregó que los abogados del DAEM deberán determinar si de acuerdo a la investigación es meritorio apartar de sus funciones al profesor de Historia denunciado por las estudientes, quien se mantiene haciendo clases en el liceo.