Estudio latinoamericano posicionó a Chile con bajo desarrollo en materia de género y medio ambiente

El primer Índice de Desarrollo Regional para América Latina (IDERE LATAM), desarrollado por el Instituto Chileno de Estudios Municipales (ICHEM), ubicó a las regiones de Chile fuera de las 100 primeras, a nivel latinoamericano, en materias de género y medio ambiente.

El estudio contempló variables como; salud, educación, actividad económica, bienestar y cohesión, instituciones, género, seguridad y medio ambiente, en las provincias de Argentina, los estados de Brasil y México, las regiones de Chile y los departamentos de Colombia, El Salvador, Paraguay y Uruguay.

En total, fueron 182 las unidades analizadas, concentrando al 82 por ciento de toda la población latinoamericana.

"Hay varias cosas alarmantes, por ejemplo, 11 de las 15 regiones de Chile que medimos, en la variable género, tenemos malos resultados y no alcanzan a estar dentro de las 100 de un total de 182 que se evaluaron", dijo Camilo Vial, investigador del Instituto Chileno de Estudios Municipales (ICHEM).

El vicerrector de Vinculación con el Medio de la Universidad Autónoma de Chile, agregó que "por otra parte, Maule, Tarapacá , Los Ríos y La Metropolitana, no alcanzan a estar dentro del 'top 100', en la dimensión medio ambiente".

Reacciones

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades del Maule, Bernardo Vásquez (UDI), manifestó que "esto es el reflejo de una falta de liderazgo regional evidente, de este intendente (Juan Eduardo Prieto) y los anteriores., han sido meros administradores públicos".

El alcalde de Pelarco, agregó que "los municipios sólo reciben vehículos, pero no una proyección de comuna. Indap sigue con las mismas políticas de hace 10 años y Sernatur no existe, no tiene recursos".

El informe del ICHEM, estableció además que las regiones Metropolitana, Antofagasta, Valparaíso, Magallanes y Atacama, integran el "top 10" del Índice de Desarrollo Regional, mientras que en la variable educación, destacó el liderazgo de Argentina, que ocupó las primeras posiciones del ranking.